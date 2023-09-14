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В «Прометее» разместится центр компетенций в сфере IT-технологий
Липецкая область стала одним из 11 регионов-победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики. Новый центр компетенций в сфере IT-технологий расположится в «Прометее».
Сейчас в России действуют всего четыре центра компетенций подобного типа: «Сенеж», «Машук», «Истоки» и «Меганом». Теперь их станет 15 и каждый из них будет развивать свое направление. Круглогодичные центры в регионах-победителях конкурса начнут работу уже в 2024 году, и в их деятельность будет вовлечено не менее 54 тысяч молодых людей.
Всероссийский конкурс по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики среди субъектов Российской Федерации проходил с 20 марта по 30 августа.
гражданин