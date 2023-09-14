Общество

16 минут назад

В «Прометее» разместится центр компетенций в сфере IT-технологий

1 62
#центр компетенций
В «Прометее» разместится центр компетенций в сфере IT-технологий

Липецкая область стала одним из 11 регионов-победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики. Новый центр компетенций в сфере IT-технологий расположится в «Прометее».

«Благодаря победе, в регионе появится постоянно действующая площадка, где молодежь сможет прокачивать свои навыки в сфере IT. Планируется, что в ближайшие пару лет в мероприятиях и проектах нового центра компетенций примут участие около 3000 человек из 45 субъектов страны», — сообщает областной «Центр молодежи».

Сейчас в России действуют всего четыре центра компетенций подобного типа: «Сенеж», «Машук», «Истоки» и «Меганом». Теперь их станет 15 и каждый из них будет развивать свое направление. Круглогодичные центры в регионах-победителях конкурса начнут работу уже в 2024 году, и в их деятельность будет вовлечено не менее 54 тысяч молодых людей.

Всероссийский конкурс по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики среди субъектов Российской Федерации проходил с 20 марта по 30 августа.

1 62
#центр компетенций

Комментарии (1)

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гражданин

2 минуты назад
центр компетенции..., зачем придумывать мудреные выражения?.. запутывать народ...самим потом расхлебывать придется
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