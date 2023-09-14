Уже 3808 человек пострадали от присасывания клещей

С наступлением грибного сезона многие отправляются в лес и возвращаются с клещами.

По состоянию на 14 сентября по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 3808 человек. Среди пострадавших 1682 ребенка (на детей приходится 44,2% всех случаев).



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 3218 клещей, из них 466 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,5%), 170 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,3%), 8 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).



В 19,9% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 7,1% – на территории садоводческих товариществ, в 64,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.



С наступлением осени многие отправляются в лес за грибами, а возвращаются с клещами. Поэтому не следует забывать о мерах профилактики: обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению. Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само – и взаимоосмотры для обнаружения клещей.



Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.