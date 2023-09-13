Общество

сегодня, 18:04

В районе Дачного отключат холодную воду

1 120
#отключения
1
В районе Дачного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в четырех районах города. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дачный – дома №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, частный сектор улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева. Воду подвезут по адресу: улица Светлова, 29. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 49, 49а по улице Минской – машина с водой будет стоять возле дома № 49. 
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 15в по улице Неделина – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому. 

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов и помещений №№ вл.1, 1 ст.1, 1 ст.3, 1/1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.2, 1а ст.3, 1а ст.7, вл.7, вл. 8а, вл.8а ст.1, вл.8б, 9, 10 вл.5, ст.10б, 12, ст.14, вл.14а, вл.17, вл.33, 33 ст.1 по улице Клары Цеткин и частного сектора этой же улицы. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды.

14 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 1а по улице Гражданской, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 2, 7а по улице Крайней, №№ 119, 121, 78, 80, 82, 82а, 86 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 8 на площади Победы, №№ 1, 3а по проспекту Победы, №№ 73, 75, 77 по улице Советской, № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской. Также обесточат поселок Казинка, улицу Свободный Сокол, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное». 

1 120
#отключения
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кроты несчастные

19 минут назад
Бабье лето на носу-- а они вздумали воду отключать.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
188
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Исследование: в Липецкой области разница между высокими и низкими зарплатами составила 5,1 раза
#зарплаты
1
Исследование: в Липецкой области разница между высокими и низкими зарплатами составила 5,1 раза

сегодня, 18:08

Общество
В мэрии подумают над названием нового сквера на проспекте Победы
#Евгения Уваркина #благоустройство
14
В мэрии подумают над названием нового сквера на проспекте Победы

сегодня, 17:02

Общество
Евгения Уваркина потребовала очную ставку
#Евгения Уваркина #микрорайон «Взлетный» #детский сад
8
Евгения Уваркина потребовала очную ставку

сегодня, 15:18

Общество
За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей
#ЖКХ #благоустройство
9
За незарытые раскопы на улицах Катукова и Винницкой «РВК-Липецк» заплатит по 10 000 рублей

сегодня, 13:35

Общество
В Липецке появился микрорайон «Взлетный»
#микрорайон «Взлетный»
47
В Липецке появился микрорайон «Взлетный»

сегодня, 13:35

Общество
Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк
#миграция #иностранцы
11
Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк

сегодня, 11:24

Общество