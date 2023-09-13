В районе Дачного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в четырех районах города.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дачный – дома №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, частный сектор улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева. Воду подвезут по адресу: улица Светлова, 29.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 49, 49а по улице Минской – машина с водой будет стоять возле дома № 49.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 15в по улице Неделина – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов и помещений №№ вл.1, 1 ст.1, 1 ст.3, 1/1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.2, 1а ст.3, 1а ст.7, вл.7, вл. 8а, вл.8а ст.1, вл.8б, 9, 10 вл.5, ст.10б, 12, ст.14, вл.14а, вл.17, вл.33, 33 ст.1 по улице Клары Цеткин и частного сектора этой же улицы. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



14 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27 по проезду Ильича, № 1а по улице Гражданской, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 2, 7а по улице Крайней, №№ 119, 121, 78, 80, 82, 82а, 86 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 8 на площади Победы, №№ 1, 3а по проспекту Победы, №№ 73, 75, 77 по улице Советской, № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской. Также обесточат поселок Казинка, улицу Свободный Сокол, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».



