43 минуты назад
Мясоперерабатывающий комбинат Кузминки отметили юбилей - 10 лет!
Торжественное мероприятие прошло 3 сентября в городе Липецке в Парке Победы.
Юбилей компании стал самым масштабным событием этого лета, его посетили более 10 тысяч гостей. Мероприятие получило огромную отдачу и восторженные отзывы от посетителей.
На празднике состоялась церемония награждения лучших работников, компания «Кузминки» угощала гостей мероприятия вкусной мясной продукцией и установила рекорд города Липецка по одновременному поеданию бутербродов с колбасой: участие приняли более 200 человек.
А главным событием вечера стала группа Hi-Fi, которая исполнила для липчан любимые всеми хиты.
Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» идет в ногу со временем, продолжает совершенствоваться и развиваться во всех направлениях. Компания «Кузминки» благодарит каждого, кто выбирает нашу продукцию.
Информационный партнер мероприятия - "Радио Дача-Липецк", 91.1 FM ООО "Радио Рокс-Липецк. Без возрастных ограничений
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