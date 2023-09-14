Бизнес

43 минуты назад

Мясоперерабатывающий комбинат Кузминки отметили юбилей - 10 лет!

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Мясоперерабатывающий комбинат Кузминки отметили юбилей - 10 лет!

Торжественное мероприятие прошло 3 сентября в городе Липецке в Парке Победы.

Юбилей компании стал самым масштабным событием этого лета, его посетили более 10 тысяч гостей. Мероприятие получило огромную отдачу и восторженные отзывы от посетителей.

На празднике состоялась церемония награждения лучших работников, компания «Кузминки» угощала гостей мероприятия вкусной мясной продукцией и установила рекорд города Липецка по одновременному поеданию бутербродов с колбасой: участие приняли более 200 человек.


А главным событием вечера стала группа Hi-Fi, которая исполнила для липчан любимые всеми хиты.

Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» идет в ногу со временем, продолжает совершенствоваться и развиваться во всех направлениях. Компания «Кузминки» благодарит каждого, кто выбирает нашу продукцию.

Информационный партнер мероприятия - "Радио Дача-Липецк", 91.1 FM ООО "Радио Рокс-Липецк. Без возрастных ограничений

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