Происшествия
51 минуту назад
43-летнего предпринимателя судят по восьми эпизодам мошенничества
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Потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму почти 7,3 миллиона рублей.
Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя — уроженца Омской области, который занимался производством машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы, обвиняют в 8 эпизодах мошенничества.
«По версии следствия, что подсудимый заключал договоры купли-продажи на поставку сельскохозяйственного оборудования, но после получения денег взятые на себя обязательства не исполнял», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Восьмерым потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму почти 7,3 миллиона рублей.
«По версии следствия, что подсудимый заключал договоры купли-продажи на поставку сельскохозяйственного оборудования, но после получения денег взятые на себя обязательства не исполнял», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Восьмерым потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму почти 7,3 миллиона рублей.
368