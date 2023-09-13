43-летнего предпринимателя судят по восьми эпизодам мошенничества

Потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму почти 7,3 миллиона рублей.

Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя — уроженца Омской области, который занимался производством машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы, обвиняют в 8 эпизодах мошенничества.



«По версии следствия, что подсудимый заключал договоры купли-продажи на поставку сельскохозяйственного оборудования, но после получения денег взятые на себя обязательства не исполнял», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Восьмерым потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму почти 7,3 миллиона рублей.



