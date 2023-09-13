Общество

сегодня, 10:28

Грязинец задолжал на содержание дочери более 100 000 рублей и едва не лишился водительских прав

1 127
#дети #алименты
Грязинец задолжал на содержание дочери более 100 000 рублей и едва не лишился водительских прав

Как только мужчина получил постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами, он тут же погасил задолженность по алиментам.

В Грязинском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери более 100 000 рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина был предупреждён о возможном ограничении в пользовании специальным правом по управлению автомобилем в случае не оплаты долга, но не придал этому внимания. В результате приставом было вынесено и направлено должнику постановление о временном ограничении на пользование специальным правом.

Как только мужчина получил такое постановление, он в кратчайшие сроки погасил задолженность по алиментам.
1 127
#дети #алименты

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мнение

31 минуту назад
Обяжите отцов просто жить с детьми! Хватит понижать рождаемость дурными законами.
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
187
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк
#миграция #иностранцы
Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно прилететь в Липецк

7 минут назад

Общество
Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского
#памятник #Александр Невский
6
Кольцевую площадь в Липецке переименуют в площадь Александра Невского

20 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: выбери эмблему к юбилею, и какие машины горожане чаще покупают на вторичном рынке
#Сегодня в Липецке
12
Сегодня в Липецке: выбери эмблему к юбилею, и какие машины горожане чаще покупают на вторичном рынке

сегодня, 07:00

Общество
На проспекте Победы спилили сухие деревья
#деревья #благоустройство
24
На проспекте Победы спилили сухие деревья

вчера, 20:20

Общество
В поселке Сырском – большое отключение холодной воды
#отключения
6
В поселке Сырском – большое отключение холодной воды

вчера, 18:30

Общество
В Грязинском районе взялись за незаконные строения на берегу
#река #водохранилище #строительство
24
В Грязинском районе взялись за незаконные строения на берегу

вчера, 16:58

Общество