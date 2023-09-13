Грязинец задолжал на содержание дочери более 100 000 рублей и едва не лишился водительских прав

Как только мужчина получил постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами, он тут же погасил задолженность по алиментам.

В Грязинском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери более 100 000 рублей.



По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина был предупреждён о возможном ограничении в пользовании специальным правом по управлению автомобилем в случае не оплаты долга, но не придал этому внимания. В результате приставом было вынесено и направлено должнику постановление о временном ограничении на пользование специальным правом.



Как только мужчина получил такое постановление, он в кратчайшие сроки погасил задолженность по алиментам.