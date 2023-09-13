Сегодня в Липецке: выбери эмблему к юбилею, и какие машины горожане чаще покупают на вторичном рынке

Сегодня липчан ждёт творческий вечер местной умелицы, открытие новой выставки в краеведческом музее и фестиваль здоровья.

Без осадков

Погода в Липецке всю неделю примерно одинаковая. Сегодня температура составит 17-19 градусов, день пройдёт преимущественно без осадков.







Отключения воды

В Липецке большое отключение холодной воды. В центральной части города с 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся жители улиц Коммунальной, 4; Первомайской, 59а, 63а; Советской, 7; Фрунзе, 4.

В это же время с комфортом расстанутся в районе посёлка Сырского - в домах и помещениях на улицах Ангарской, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Детской, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 9, 11; Геологической, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7; 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Монтажников, 1, 2, 3, 3а, 3а к.1, 4, 5, 6; Ново-Весовой, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Ударников, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18г,19, 21, 21а, 23а, 44, 45, 47, 49, 57а, 59; в переулке Рудном, 1, 1/1, 2, 4, 3, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17. Не будет воды и в частном секторе улиц Автодорожной, Базарной, Взлётной, Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Коттеджной, Маргелова, Медицинской, Минской, Ново-Весовой, Паровозной, Поселковой, Почтовой, Прудной, Романовской, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Технической, Ударников, Шахматной, Юношеской, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Технологическом, Туманном, Сырском, Чистом, Усадебном, также в котельной «Липецкие узоры», ЦТП «Детская», ЦТП «Юношеская».







С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Дачного – на улицах Писарева, 37; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Ярославской, 13,19; в частном секторе улиц Бурлакова, Варшавской, Дачной, Добровской, Зорге, Патриотической, Светлова, Тихой, Олимпийской, Писарева, Постышева, Ярославской.

Да будет свет!

Информация о плановом временном ограничении электроснабжения от энергетиком на сегодня не поступала.







Пробки

Еще не было 7 утра, а на одной только улице Гагарина образовались уже 3 (!) участка, помеченные на электронных картах красным цветом: на пересечении с улицей Терешковой и двух местах, если ехать в сторону Сокола. При этом в городе видимо-невидимо жёлтых участков, предвестников будущих серьёзных пробок. Город уже расставил свои «ловушки», а обойти их помогут только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Перед выездом не забудьте заглянуть в них, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут и доехать с ветерком.

Наследие художницы и этнографа (6+)

В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня в 17:00 состоится открытие к 160-летию со дня рождения этнографа, художницы – Ольги Петровны Семеновой, единственной дочери П.П. Семенова-Тян-Шанского.





В экспозиции представлены личные вещи главной героини из собрания Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского, предметы из коллекции Липецкого историко-культурного музея. Все они иллюстрируют рассказ об этнографических изысканиях Ольги Петровны и дают представление о крестьянском традиционном быте конца ХIХ – начала ХХ вв. Посетители получат уникальную возможность увидеть подлинные акварели авторства О.П. Семеновой. Открытие выставки украсят песни, собранные в недавней этнографической экспедиции по следам экспедиций Ольги Петровны. Песни прозвучат в исполнении дуэта семьи Багринцевых, они также расскажут о том, как проходила их экспедиция.

Творческий вечер Елены Смолеевской (12+)

Юбилейный вечер народного мастера России Елены Смолеевской «От традиции – к авторскому искусству» состоится в 16:00 в липецком Доме музыки (ул. Осмпенко, 18). Здесь также откроется персональная выставка выпускницы худграфа ГЛПИ, ныне – старшего научного сотрудника Историко-культурного музея Липецка и руководителя музейной студии глиняной игрушки «Лѣпота». На ней будут представлены около 70 работ, в том числе многофигурные глиняные композиции «Как Петр Первый в Липецке бывал», «Литература Льва Николаевича Толстого», «Липецкий бювет», «Музыка на Липецком курорте» и другие.







Кроме того, на выставке будут представлены фотографии основных моментов изготовления мини-скульптур из глины. Зрители смогут ознакомиться со сказками Елены Смолеевской «Как царь Пётр в Липецке бывал».

Экспозиция будет работать до 18 сентября, вход свободный. А 14 и 15 сентября в 10.00 и 11.00 в Доме музыки пройдут мастер-классы от автора выставки..

Фестиваль здоровья (6+)

Фестиваль пройдёт с 10:00 в Городском молодёжном центре на улице Гагарина, 35а.







Волонтеры Совета лидеров Липецкой области вместе с гостями фестиваля расскажут юному поколению об опасности вредных привычек и раздадут буклеты на эту важную тему. Мероприятие поможет разъяснить людям, что вредные привычки — зло, которое нужно искоренять из своего образа жизни, чтобы прожить долго и счастливо.

Выбери эмблему 70-летия региона

В следующем году Липецкой области исполнится 70 лет, по этому случаю запланированы торжественные мероприятия. А вот эмблемы у праздника до сих пор нет. Липчанам предлагают выбрать её самостоятельно из предложенных вариантов. Для этого нужно пройти по ссылке и выбрать тот логотип, который вам понравился больше всего. Голосование продлится до 29 сентября.







Бесплатные кружки и секции

1 367 школьников пополнят в нынешнем учебном году спортивные секции и клубы сферы дополнительного образования Липецкой области, сообщили в правительстве Липецкой области. Всего же занятия в творческих, спортивных объединениях и детских коллективах посещают бесплатно посещают 7000 юных липчан.







В этом году в регионе 17 новых детских объединений, в том числе детский фитнес, театральные студии, судомоделирование, мультипликация, туристско-краеведческие кружки.

Семечки

Липецкие аграрии намолотили первую тонну подсолнечника. Уборка подсолнухов началась пока только в двух районах - Грязинском и Добринском. В нынешнем году под эту культуру отведено 202 тысяч гектаров. Урожайность составляет 24 центнера с гектара.







Почему мы выделяем подсолнухи отдельной строкой? Потому что это не только масло, но ещё и семечки. А без них трудно представить себе среднестатистического жителя Липецкой области. Так вот – судя по отчетам чиновников, без семечек липчане в этом году не останутся.

Липчане любят «Toyota», но всё чаще покупают китайский автопром

Как мы уже писали, в Липецке растёт спрос на подержанные автомобили. Например, спрос на них в ценовом сегменте от 2 миллионов рублей (теперь он уже считается средним) с начала года вырос на 66%, утверждают в «Авито». Самой популярной машиной среди авто с пробегом от 3-х лет стала Toyota Camry, на долю которой пришлось 8,9% от общего спроса. Средняя цена такого авто 3 380 000 рублей.







На втором месте KIA K5 с долей спроса 3,6% и средней ценой 2 700 000 рублей. Третью строчку рейтинга занимает Toyota RAV4 с долей спроса 2,7% и средней ценой 3 509 000 рублей.

Впервые в рейтинг вошла китайская модель — Geely Monjaro (доля спроса — 2,6%), средняя цена составила 3 413 000 рублей.

Топ-5 самых популярных трехлетних машин дороже 2 000 000 рублей замыкает Kia Sportage с долей спроса 2,3% и средней стоимостью 3 062 000 рублей.

Дорогие липчане! Сегодня многие внось будут усиленно трудиться, но при этом не забудут поглядывать и за новостями. Липчанам в этом плане повезло: всё самое интересное и полезное собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг и высказывайте свое мнение в комментариях. Начать можете прямо с этой подборки. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.