Общество

46 минут назад

По улице Чаплыгина в Липецке с конца июля течёт ручей

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#ЖКХ
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Жители улицы просят поскорее решить проблему.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Чаплыгина в Липецке, которые пожаловались на то, что по улице с конца июля течёт коммунальный ручей.

— У нас по улице с 21 июля течёт вода: прорыв городской трубы с холодной водой. Мы неоднократно оставляли заявки в РВК и ЕДС, но никто не реагирует и не решает проблему! — Возмущаются липчане.

Как сообщили GOROD48 «РВК-Липецк», всему виной — утечка на сетях водоснабжения в районе дома №93 по улице Фрунзе.

— Устранение этой утечки внесено в план работы, в течение недели-двух проблема будет решена, — отметили в «РВК-Липецк».
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#ЖКХ
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