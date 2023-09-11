По улице Чаплыгина в Липецке с конца июля течёт ручей

Жители улицы просят поскорее решить проблему.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Чаплыгина в Липецке, которые пожаловались на то, что по улице с конца июля течёт коммунальный ручей.



— У нас по улице с 21 июля течёт вода: прорыв городской трубы с холодной водой. Мы неоднократно оставляли заявки в РВК и ЕДС, но никто не реагирует и не решает проблему! — Возмущаются липчане.



Как сообщили GOROD48 «РВК-Липецк», всему виной — утечка на сетях водоснабжения в районе дома №93 по улице Фрунзе.



— Устранение этой утечки внесено в план работы, в течение недели-двух проблема будет решена, — отметили в «РВК-Липецк».