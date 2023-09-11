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В Минэнерго заявили о создании искусственного дефицита с топливом на юге РФ

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#топливо #дефицит #экономика #бензин

Минэнерго России подтверждает, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что перебои с топливом на юге России возникли вследствие стремления поставщиков создать искусственный дефицит в туристический сезон путем закрытия заправок, - рассказал РИА Новости министр энергетики Николай Шульгинов на ВЭФ.

"Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", — отметил он. По его словам, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.

Летом региональные аграрии пожаловались на дефицит топлива: на заправках исчезал бензин, аграрные регионы страдали от нехватки и подорожания дизельного топлива. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

Кроме этого Минэнерго сообщило, что заключило соглашение с ОАО "РЖД" и нефтяными компаниями по точечному решению возникших проблем.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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#топливо #дефицит #экономика #бензин

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