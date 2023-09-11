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сегодня, 07:23

Депутатом Госдумы избран Дмитрий Аверов

48 2553
#выборы #Госдума
3
Депутатом Госдумы избран Дмитрий Аверов

Второй результат— у Сергея Токарева.

Закончен подсчет голосов на выборах депутата Государственной думы по 114-му избирательному округу.

По данным ЦИК России, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий председатель областного Совета Дмитрий Аверов набрал 106 525 голосов, что составляет 58,84% от всего количества принявших участие в выборах избирателей.

На втором месте Сергей Токарев (КПРФ): 25 305 голосов (13,98%).

Представитель ЛДПР Анатолий Емельянов набрал 17 553 голоса (9,7%).

Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) заняла четвёртое место —  за нее проголосовали 15 618 избирателей (8, 63%).

У Олега Токарева («Коммунисты России») — 11 783 голоса (6,51%).
48 2553
#выборы #Госдума
3

Комментарии (48)

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Я

4 минуты назад
Юля, Аверов не Липецкий. Он живёт и работает в Москве, а сюда приезжал по-потребности.
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Кто

5 минут назад
точно голосовал за Аверова ,это деревня ! Тамошние старушки очень послушны .Ну и в Липецке немало сторонников у ЕР ,только они открыто в этом не признаются .
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Максим

7 минут назад
Гражданин, Токарев специалист в какой отрасли?
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город Хитров

7 минут назад
Сочувствую проигравшим, но надо было правильно в своё время выбирать партию, теперь, по ходу, поздняк метаться.
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?

8 минут назад
Голосовали только Бюджетники?
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Гражданин

17 минут назад
Самое страшное, что со временем народ потеряем совсем веру в голосование.
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Яма и дороги

21 минуту назад
Забыли только явку написать ! Которой небыло. Выбрали его максимум 20%.
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Яма и дороги

25 минут назад
Брежнев, вы выбирали вот и не нойте. А я за 20 лет первый раз понял что электронка и бюджетники дадут сколько надо и кому надо.
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Странно

33 минуты назад
Москвичам везде дорога... даже не сомневались.
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Кактус

36 минут назад
Кто бы сомневался.Даже,если бы никто не пришел на выборы,все равно победил бы представитель Единой России
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