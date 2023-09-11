Депутатом Госдумы избран Дмитрий Аверов

Второй результат— у Сергея Токарева.

Закончен подсчет голосов на выборах депутата Государственной думы по 114-му избирательному округу.



По данным ЦИК России, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий председатель областного Совета Дмитрий Аверов набрал 106 525 голосов, что составляет 58,84% от всего количества принявших участие в выборах избирателей.



На втором месте Сергей Токарев (КПРФ): 25 305 голосов (13,98%).



Представитель ЛДПР Анатолий Емельянов набрал 17 553 голоса (9,7%).



Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) заняла четвёртое место — за нее проголосовали 15 618 избирателей (8, 63%).



У Олега Токарева («Коммунисты России») — 11 783 голоса (6,51%).

