Политика
сегодня, 07:23
Депутатом Госдумы избран Дмитрий Аверов
Второй результат— у Сергея Токарева.
Закончен подсчет голосов на выборах депутата Государственной думы по 114-му избирательному округу.
По данным ЦИК России, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий председатель областного Совета Дмитрий Аверов набрал 106 525 голосов, что составляет 58,84% от всего количества принявших участие в выборах избирателей.
На втором месте Сергей Токарев (КПРФ): 25 305 голосов (13,98%).
Представитель ЛДПР Анатолий Емельянов набрал 17 553 голоса (9,7%).
Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) заняла четвёртое место — за нее проголосовали 15 618 избирателей (8, 63%).
У Олега Токарева («Коммунисты России») — 11 783 голоса (6,51%).
По данным ЦИК России, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий председатель областного Совета Дмитрий Аверов набрал 106 525 голосов, что составляет 58,84% от всего количества принявших участие в выборах избирателей.
На втором месте Сергей Токарев (КПРФ): 25 305 голосов (13,98%).
Представитель ЛДПР Анатолий Емельянов набрал 17 553 голоса (9,7%).
Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) заняла четвёртое место — за нее проголосовали 15 618 избирателей (8, 63%).
У Олега Токарева («Коммунисты России») — 11 783 голоса (6,51%).
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