Общество

9 минут назад

Дмитрий Аверов ушел в большой отрыв от Сергея Токарева

26
#выборы
Дмитрий Аверов ушел в большой отрыв от Сергея Токарева

После обработки 29,62% протоколов участковых комиссий на выборах по 114 округу продолжает лидировать Дмитрий Аверов, но уже оторвавшись от своих ближайших соперников на серьезную дистанцию

Продолжается подсчет протоколов УИК после дополнительных выборов в Госдуму по 114 округу

Как следует из данных облизбиркома, после подсчета 29,62% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует выдвиженец «Единой России» Дмитрий Аверов (48,10%) – 16 868 голосов.

На втором месте Сергей Токарев (КПРФ), 17,89% – 6275 голосов

На третьем месте Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) - 11,69% – 4101 голос.

Четвертым идет Анатолий Емельянов (ЛДПР), с 11,58% - 4060 голосов.

Пятый – Олег Токарев («Коммунисты России») – 7,97% - 2796 голосов



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#выборы

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