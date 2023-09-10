Общество
вчера, 22:14
После обработки 7,82% протоколов на выборах по 114 округу лидирует Дмитрий Аверов
Начат подсчет бюллетеней после дополнительных выборов в Госдуму по 114 округу
Как следует из данных Центризбиркома, после подсчета 7,82% протоколов избирательных комиссий лидирует выдвиженец «Единой России» Дмитрий Аверов (38,14%) – 2 897 голосов.
На втором месте Сергей Токарев (КПРФ), 22,33% – 1696 голосов
На третьем месте Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) - 13,70% – 1041 голос.
Четвертым идет Анатолий Емельянов (ЛДПР), с 13,52% - 1041 голос.
Пятый – Олег Токарев («Коммунисты России») – 9,32% - 708 голосов
На втором месте Сергей Токарев (КПРФ), 22,33% – 1696 голосов
На третьем месте Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) - 13,70% – 1041 голос.
Четвертым идет Анатолий Емельянов (ЛДПР), с 13,52% - 1041 голос.
Пятый – Олег Токарев («Коммунисты России») – 9,32% - 708 голосов
Комментарии (21)
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Аристарх Людвигович
Коммунист
Проспект
Аристарх Людвигович
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Пиноккио а не Буратино