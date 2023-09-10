Общество

вчера, 22:14

После обработки 7,82% протоколов на выборах по 114 округу лидирует Дмитрий Аверов

21 927
#выборы
После обработки 7,82% протоколов на выборах по 114 округу лидирует Дмитрий Аверов

Начат подсчет бюллетеней после дополнительных выборов в Госдуму по 114 округу

Как следует из данных Центризбиркома, после подсчета 7,82% протоколов избирательных комиссий лидирует выдвиженец «Единой России» Дмитрий Аверов (38,14%) – 2 897 голосов.

На втором месте Сергей Токарев (КПРФ), 22,33% – 1696 голосов

На третьем месте Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – За правду) - 13,70% – 1041 голос.

Четвертым идет Анатолий Емельянов (ЛДПР), с 13,52% - 1041 голос.

Пятый – Олег Токарев («Коммунисты России») – 9,32% - 708 голосов


21 927
#выборы

Комментарии (21)

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Я

5 минут назад
Этил, где? В ГД?
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Я

6 минут назад
Z, так она там уже и живёт. Читайте бюлллеетени, там было написано, что он проживает, прописка в Москве.
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Я

7 минут назад
Кто бы сомневался))))
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________

21 минуту назад
Результат уже давно изменился. Смотрите канал Россия 24
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Аристарх Людвигович

31 минуту назад
Коммунист, а уж в том, что она у нас действительно работает, не может быть никаких сомнений))).
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Коммунист

41 минуту назад
Вот так работает демократия.
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Проспект

46 минут назад
Почему нас лишили голоса ??Это не выборы .Два маленьких района голосовали .
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Аристарх Людвигович

46 минут назад
Неужели, кто бы мог подумать))).
ответить

*****

54 минуты назад
Кто за него голосовал?
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Пиноккио а не Буратино

вчера, 22:57
Поздравляем!
ответить
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