Трепещи, Суперлига! Вторую победу над «Синарой» липчане добыли уже в основное время

Три гола Липецк забил в неполные 4 заключительные минуты игры.

Команда из Липецка довольно быстро начала осваиваться в элите отечественного мини-футбола. Вчера липчане на своей площадке одержали невероятную по своему драматизму победу в серии послематчевых пенальти над «Синарой» из Екатеринбурга, а сегодня выиграли уже в основное время – 3:2.

И вновь в игре был отрезок, когда уже казалось, что Липецку ничего не светит. На последних секундах первого тайма уралец Валерий Дёмин с углового сильно прострелил в нашу штрафную, где Руслан Курбанов неудачно подставил ногу, поразив собственные ворота.

Временами преимущество гостей становилось подавляющим, липчан выручал вратарь Родион Залалетдинов, сменивший одного из героев вчерашней встречи Леона Геджуа. Например, когда в начале второго тайма один на один с ним выходил игрок гостей Иван Карпов.

На 31-й минуте у липчан был удалён Исмаил Гибадуллин, видимо, забывший, что подкаты в футзале запрещены, и нашей команде пришлось две минуты играть в меньшинстве. Здесь и голкипер был бессилен, однако Карпов угодил в перекладину.

Играть оставалось всего 3 с половиной минуты, когда Липецку, заменившему вратаря на пятого полевого футболиста, удалось отыграться: удар Курбанова страж ворот «Синары» отразил ногой, но на добивание первым успел Александр Дунец – 1:1.

Ничейный счёт не устроил уже … «Синару» и она тут же перешла на игру с вратарём гонялой. За что и поплатилась. На предпоследней минуте ошибся капитан гостей Сергей Абрамов и наш Олег Кручинин со своей половины поля поразил пустые ворота – 2:1! Не успели гости прийти в себя, как Евгений Мурашов в самой концовке тоже забил в пустые – 3:1.

Лишь за 14 секунд до конца встречи Дёмин дальним ударом отыграл один мяч, но поезд у гостей уже ушёл.

Липчане поднялись уже на 7-ю строчку в Суперлиге, набрав 5 очков в играх с «Синарой» (за победу по пенальти положены 2 очка, прим.). Теперь команду Темура Алекберова в чемпионате ждёт первый выезд 27 сентября в гости к «Газпрому-Югре» из Югорска.