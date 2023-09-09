Общество

сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: «Братья Гримм», закрытие проекта «Голоса улиц», кино и битва в Суперлиге

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#Выходные в Липецке
Выходные в Липецке: «Братья Гримм», закрытие проекта «Голоса улиц», кино и битва в Суперлиге

Липчан ждут невероятно насыщенные суббота и воскресенье.

Прохладно

Бабье лето в Липецк всё никак не придёт. Сегодня вновь будет прохладно – 14-16 градусов. Днём преимущественно без осадков.

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У всех вода и свет

Плановые ремонтные работы в эти выходные не будут проводить ни на электрических сетях ни на системах водоснабжения. А это значит, что если кто-то и столкнётся с отключениями, то только в аварийном порядке. Но, надеемся до этого дело не дойдёт. Как говорится, всем приятных и комфортных выходных!

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«Мы все из одной глины» (6+)

Целый цикл мероприятий и мастер-классов с таким названием пройдут в Нижнем парке в рамках III Международных инклюзивных творческих игр. С 14:00 до 20:00 в парке развернётся целый городок, на котором будут представлены различные направления творчества, народного искусства и активного время препровождения. Будут работать площадки «Ткачество», «Изобразительное искусство», «Текстиль» и другие. В мастер-классах и уроках смогут поучаствовать не только люди с ограниченными возможностями здоровья, а все желающие.

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Как сообщили в мэрии, каждый сможет освоить совершенно новое для себя ремесло: поработать с глиной, деревом, текстилем, порисовать, поиграть на музыкальных инструментах, научиться управлять куклами-марионетками. Отдельные локации будут посвящены музыке и спорту.

Экскурсии по Липецку (6+)

Липчан в субботу проведут бесплатные пешеходные экскурсии 9 сентября в 16:00 театрализованная экскурсия «Липецкий курорт» по местам, связанным с популярной ещё в XIX столетии грязелечебницей в районе нынешнего Нижнего парка.

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А в 17:00 пешеходная экскурсия «Петровские места в Липецке». Участники прогуляются по площади Петра Великого, посетят Комсомольский пруд, узнают, где размещалась канцелярия железоделательных заводов и многое другое.

Закрытие фестиваля инклюзивного творчества (12+)

Церемония на Зелёном острове начнётся в 11:00ю Вас ждёт грандиозный концерт, хедлайнером на котором выступит знаменитая отечественная группа «Братья Гримм». Мы выяснили – ребята, которые умеют «хлопать ресницами и взлетать» выйдут на сцену в 12:30.

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«Любовь и голуби», триллер Скорцезе

У липчан вновь будет возможность посмотреть кино под открытым небом. На большом экране, установленном на липецком Городище, 9 сентября в 17:00 покажут советскую лирическую комедию «Любовь и голуби» (12+), снятую в 1984 году режиссёром Владимиром Мегьшовым. А вслед за этим американский триллер «Остров проклятых» (16+), работу 2010 года Мартина Скорцезе.

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"Любовь и голуби!. Кадр из фильма

10 сентября желающие с 17:00 вновь посмотрят две комедии: «Весна на заречной улице» (12+), СССР, 1956, режиссёр Марлен Хуциев и «Где находится Нофелет» (12+), СССР, 1987, режиссер Геральд Баженов.

«Тропиканка» и остальные

Как всегда богатую программу на выходных подготовили в Нижнем парке. В субботу, 9 сентября, в 17:00 здесь вновь не обойдётся без проекта «Играй, гармонь!» (6+), на котором желающие смогут послушать звуки популярного народного инструмента или принести гармошку с собой и порадовать уличным творчеством.

В 18:00 на главную сцену начнут выходить участники проекта «Уличный артист» (6+), а в 18:30 в течение двух часов пройдёт дискотека для всех «Будут танцы» (6+).

На следующий день, 10 сентября, в 17:00 на сцене состоится концерт танцевального клуба «Тропикана» (6+), руководителем которого является Ольга Раздорских. Танцоры клуба обязательно покорят публику своей энергетикой, артистизмом и, конечно же, фееричными танцами. Разножанровые танцевальные номера клуба отличаются стилем участников и всегда выделяются зрелищностью, оригинальностью и смыслом. 

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Фото vk.com/tropicanalipetsk

В 19:00 вновь «Будут танцы» (6+).

Нижний парк

9 сентября в 14:00 на сцене начнётся концерт местных творческих коллективом «Музыкальная шкатулка» (6+), а 10 сентября в 18:00 на сцену выйдут уличные артисты (6+).

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«Карусель эмоций» (0+)

Популярная в 2023 году семейная программа с конкурсами, ростовыми куклами, творческими и танцевальными номерами состоится в Быхановом саду 9 сентября в 17:00, 10 сентября – в 17.30.

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Она же пройдёт в воскресенье в 17:00 для жителей новых микрорайонов на бульваре «Европейском».

«В гостях у «Сказки» (0+)

Детский парк «Сказка» приглашает юных липчан и их родителей на творческую и концертную программу в воскресенье в 16:00.

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«Голоса улиц» закрываются

Достойно завершить выходные можно будет 10 сентября в 17:00 на площади перед ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54), где вновь будет представлена концертная программа «Уличный артист» (6+).

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Жаль только, что «Уличный артист» на этом закрывается: нас ждут последние, но самые яркие выступления летнего проекта. Откроет вечер духовой оркестр из Ельца под руководством Керопа Пиджояна. Продолжат вереницу артистов гости из Чаплыгина – народный ансамбль русской песни «Раненбургские родники». На закрытии выступят лучшие коллективы и солисты региона: ансамбль эстрадного танца «Ритм» ОЦКНТ, танцевальный коллектив «Созвездие КиТ», вокальная студия «Фортуна», фееричный Сергей Пашаян и многие другие.

На площади ОЦКНТ будет развернута выставка клуба самодеятельных художников «Горизонт». Все желающие смогут принять участие в нашей познавательной викторине, выиграть ценные призы и даже настоящую картину.

Вход свободный 6+

Осилим ли вторую победу в Суперлиге?

Вчера мини-футбольный клуб Липецка, дебютировавший на высшем уровне – в российской Суперлиге, преподнёс сенсацию. Липчане уступали «Синаре» из Екатеринбурга – 0:2, но на предпоследней и последней минутах умудрились сравнять счёт! Второй мяч в нашей команде забил вратарь-гоняла Александр Коробейников, которого выпустили на подмогу полевым футболистам. А в серии пенальти Липецк ещё и вырвал победу – 4:1, которая стала для него первой на новом уровне.

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Сегодня в 14:00 в СК «Атлант» под Липецком пройдёт повторный матч. Наверняка, будет круто! «Атлант» находится в селе Копцевы Хутора Липецкого района на улице Котовского, 1б. Доехать до него не сложно: на машине 15 минут от города, плюс туда ходит масса общественного транспорта. Давайте поддержим наших парней!

Дорогие липчане! Наступающие выходные невероятно разнообразны: и инклюзивные Игры, и именитые гости из столицы, и масса культурных, творческих и спортивных мероприятий. Другими словами – жизнь бьёт ключом. Следовательно, сегодня и завтра, как, впрочем, и всегда липчан ждут интересные новости, следить за которыми приличные люди предпочитают на GOROD48. У нас вы всегда найдёте самую свежую информацию из разных сфер жизни, комментарии и всё-всё, что нужно современному человеку. Чаще заходите на сайт и интересуйтесь событиями. С нами вы не пропустите ничего важного! Ждём вас снова и снова.

 
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#Выходные в Липецке

Комментарии (4)

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сегодня, 13:00
И где братья Гримм? 13:00, их нет и, походу, не ожидается.
ответить

неоднозначник

сегодня, 12:48
чем знаменита группа братья грим ? в германии 19 века были два филолога составившие словарь немецкого языка и сочинившие множество сказок,экранизированных в 20 веке.
ответить

гость

сегодня, 12:41
Нижний парк дважды упоминается. Видимо, один раз перепутали с парком Победы
ответить

Буквоед

сегодня, 11:03
Нет такого слова в русском языке-времяпровождение.Есть времяпрепровождение!Учи матчасть,грамотей!
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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