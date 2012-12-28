За неделю ОРВИ заболел 2981 человек

Коронавирус выявили у 5 человек.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболел 2981 человек (в том числе зарегистрировано 11 случаев гриппа).По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 29,36%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (61,3% всех случаев). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 5 человек, что на 69% ниже уровня предыдущей недели.