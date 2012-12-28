Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Дмитрий Бугаков: «Мы правильно отреагировали на неудачи в первых турах и футбол нас вознаградил»
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Здоровье
21
6 минут назад
За неделю ОРВИ заболел 2981 человек
Коронавирус выявили у 5 человек.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 29,36%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (61,3% всех случаев). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 5 человек, что на 69% ниже уровня предыдущей недели.
0
0
0
0
0
Комментарии