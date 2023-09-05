Гражданка Молдавии родила троих россиян, но при этом несколько лет находится в стране нелегально

Срок ременного разрешения на проживание в России у многодетной матери истек в 2019 году, срок действия заграничного паспорта — ещё в 2018 году.

Интересный иск рассмотрел Грязинский городской суд: гражданка Республики Молдовы была признана виновной в административных правонарушениях по части 1.1 статьи 18.8 « Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России» и части 1 статьи 18.11 КоАП РФ «Уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контроля».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, гражданка Республики Молдова приехала в Россию ещё в 2016 году и допустила нарушение режима пребывания иностранцев в России: у женщины не было документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России, также она уклонилась от выезда из страны по истечении срока пребывания. Кроме того, женщиной не была исполнена обязанность пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.



Женщина вину признала и умоляла не выдворять её из страны. Дело в том, что в 2016 году она приехала в Россию для того, чтобы вступить во второй брак с россиянином. Но в настоящее время этот брак так и не зарегистрирован, хотя мужчина и женщина живут вместе и имеют двух общих детей. От первого официального брака с гражданином России молдованка также родила сына.



Но при этом срок ременного разрешения на проживание в России у многодетной матери истек в 2019 году, срок действия заграничного паспорта — ещё в 2018 году. У женщины — различные личные и семейные трудности, а пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование она не смогла, так как у неё нет документов, удостоверяющих личность.



Все трое детей живут с матерью и являются гражданами России. Поэтому молдованка убедительно просила назначить ей наказание без выдворения за пределы страны.



Судья признал иностранку виновной и назначил ей штрафы в 2000 рублей без административного выдворения за пределы России.