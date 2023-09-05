Происшествия

29 минут назад

В Липецке горели киоск и электрощитовая в подъезде девятиэтажки

213
#пожар
В Липецке горели киоск и электрощитовая в подъезде девятиэтажки

За сутки при пожарах никто не пострадал.

Вечером 4 сентября в Липецке в дома №21 по улице Космонавтов загорелась электрощитовая. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была повреждена внутренняя отделка подъезда на площади один квадратный метр.

Около двух часов ночи 4 сентября в СНТ «Строитель 2» горел металлический киоск. Огнём был уничтожен потолок в киоске.

Поздно вечером в районе дома №10 по улице Краснознаменной горела сухая трава на площади 0,005 гектара.

5 сентября около 01:32 пожарные выезжали на улицу Студёновскую, 21 на подгорание пищи.

В ночь с 3 на 4 сентября в Данкове на улице сгорел деревянный гараж площадью 18 квадратных метров. А 4 сентября в 01:00 на улице Льва Толстого, 14 пожары вспыхнул в жилом трёхэтажном доме. Огнём была уничтожена внутренняя отделка здания на площади один квадратный метр.
213
#пожар

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