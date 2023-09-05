Сегодня в Липецке: каковы финансовые аппетиты горожан и уже треть липчан запретила себе брать кредиты

Рассказываем всё самое важное про наступивший вторник.

Дожди не унимаются

В Липецке вновь немного похолодает, столбик термометра опустится до 21-23 градусов. И по-прежнему будут докучать дожди. Они пройдут в течение дня.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами холодную воду с 10:00 до 20:00 сегодня отключат на десятках улиц, в основном в районах Новолипецка и Силикатного. Исключением станет улица Терешковой, где в указанное время закрутят вентили в домах №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.







В Левобережной части города с комфортом временно будут вынуждены расстаться жители улиц Алмазной, 10, 10 ст.1, 10 ст.2; Архангельской, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26; Астраханской, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Зои Космодемьянской, 178, 198, 200, 222а, 222б, 224, 225, 228, 228б, 230, 259, 261; Передельческой, 26а; Силикатной, ; З, 18, 19, 19а, 20; Ферросплавной, 42, 43ст, 44; а также в частном секторе улиц Гидромеханизации, Зои Космодемьянской, Передельческой, Силикатной, Усманской.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 плановое отключения электричества ждёт жителей улицы Гагарина, 107/3, 109, 111/1, 111/2; Заводской площади, 1. Полностью обесточат улицу Свободный Сокол.







Пробки

Первый участок, обозначенный на электронных картах Липецка красным цветом, появился сегодня уже в районе 6 утра на улице Московской (в сторону 19-го микрорайона) ближе к перекрёстку с улицей Циолковского. А улица Терешковой в это время жёлтая почти на всём протяжении – от железнодорожного вокзала до Центрального рынка. Эту информацию нужно учитывать при выборе маршрута, а узнать её можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Всего лишь пара минут на их изучение поможет вам скорректировать свой путь и, возможно, не застрять в пробках.

Немного о деньгах (16+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) липчан сегодня попробуют научить финансовой грамотности.







В 11:00 в большом зале состоится лекция «Экономическая безопасность в современных условиях: проблемы и пути преодоления». На ней расскажут, как оптимизировать траты, не потерять сбережения в наше непростое время и т.д. Вход свободный.

Терроризм – угроза обществу

А в дому культуры «Рудничный» (Одоевского, 10) вновь поговорят о безопастности. В 15:30 здесь пройдёт познавательная игровая викторина «Терроризм – угроза обществу», посвященная прошедшему Дню борьбы с терроризмом.







Здесь же можно посетить и выставку детских рисунков, которая называется «Мирное небо над головой». Рисунки до сих пор можно приносить, а 11 сентября выберут лучший, автора которого наградят ценным призом.

Оформи Пушкинскую карту

В сентябре культурных событий в Липецке станет намного больше по сравнению с летом, молодёжь может посетить некоторые из них за счёт государства. Для этого с 1 сентября 2021 года ввели Пушкинскую карту, сейчас её обладателю кладут на счёт 5 тысяч рублей в год, которые можно потратить на посещение концертов, выставок, кино и т.д. Оформить карту имеют право граждане России от 14 до 22 лет. Сделать это можно через мобильное приложение Госуслуги.Культура.







По данным управления культуры и туризма Липецкой области, к проекту присоединились уже 69 530 липчан. В нашем регионе они могут по карте посещать более 40 учреждений культуры. Мероприятия, которые можно посетить по Пушкинской карте, еженедельно размещаются на портале PRO.культура.РФ

Подготовка к отопительному сезону

До 15 сентября управляющие компании обязали получить паспорта готовности к подаче тепла на каждый многоквартирный дом.

Для этого нужно провести целый комплекс подготовительных работ – например, промыть трубы, чтобы убрать внутри накипь и другие отложения. По данным Госжилинспекции, сейчас в Липецке промыто уже 80% жилого фонда.







Губернатор Игорь Артамонов поставил перед сотрудниками сферы ЖКХ задачу организовать начало отопительного сезона без срывов, заявив, что «это вопрос не только комфорта, но и здоровья людей». Посмотрим, что из этого выйдет.

Каким должен быть МРОТ

По мнению жителей Липецкой области, минимальный размер оплаты труда в нынешних условиях должен составлять 37 400 руб. в месяц. Это выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob, которые поинтересовались мнение полумиллиона человек в разных регионах страны.

Аппетиты липчан по сравнению с предыдущими опросами выросли. В ноябре 2022 года горожане оценивали МРОТ на уровне 35 900 рублей в месяц, в январе 2022 – 33 000 рублей в месяц.







Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — 44 200 руб., на втором месте — Владивосток - 43 900 рублей, на третьем месте Хабаровск - 42 400 рублей. В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями вошли Санкт-Петербург и Тюмень.

Самый скромный минимальный размер оплаты труда запросили в Пензе - 34 500 рублей, Ульяновске - 36 100 рублей и Кирове - 36 200 рублей.

Впрочем, аппетиты россиян – это одно, а МРОТ в среднем по стране с 1 января 2024 года, хоть и увеличится сразу на 18%, составит 19 242 рубля.

Треть жителей Липецка запретила себе брать кредиты

77% липчан одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. Это вновь выяснили в SuperJob.

Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 36% против 26% соответственно. Чем старше горожане, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 19% среди молодежи до 24 лет и 36% среди респондентов старше 45 лет.







А 31% липчан заявили, что не только не планируют брать кредиты в ближайшее время, а сами себе запретили даже думать о такой возможности.

Дорогие липчане! Трудовая неделя только началась, погода за окном не радует. Зато утешить и порадовать могут новости. За ними заходите на GOROD48: с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До новых встреч!