На улице Шубина сгорел «ВАЗ»

Более 10 пожаров произошли в Липецкой области за три дня.

Днем второго сентября в Липецке на улице Шубина сгорел автомобиль «ВАЗ-2114», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Несколько раз за последние три дня горели квартиры. Так, вечером 1 сентября в Липецке горела квартира в пятиэтажке на улице Адмирала Макарова. Огонь потушили очевидцы до приезда пожарных. Ночью 4 сентября квартира горела в трехэтажном доме на улице Льва Толстого в Данкове. В обоих случаях площадь возгорания составила один квадратный метр.В Задонске 2 сентября огонь уничтожил надворную постройку на улице Максима Горького. На улице Поселок Трубного завода в Липецке днем 3 сентября горела кровля бесхозной постройки. Вечером на улице Мира в Данкове сгорел деревянный гараж.