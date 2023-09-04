Происшествия

сегодня, 13:18

На улице Шубина сгорел «ВАЗ»

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#МЧС #пожар
На улице Шубина сгорел «ВАЗ»

Более 10 пожаров произошли в Липецкой области за три дня.

Днем второго сентября в Липецке на улице Шубина сгорел автомобиль «ВАЗ-2114», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Несколько раз за последние три дня горели квартиры. Так, вечером 1 сентября в Липецке горела квартира в пятиэтажке на улице Адмирала Макарова. Огонь потушили очевидцы до приезда пожарных. Ночью 4 сентября квартира горела в трехэтажном доме на улице Льва Толстого в Данкове. В обоих случаях площадь возгорания составила один квадратный метр.

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В Задонске 2 сентября огонь уничтожил надворную постройку на  улице Максима Горького. На улице Поселок Трубного завода в Липецке днем 3 сентября горела кровля бесхозной постройки. Вечером на улице Мира в Данкове сгорел деревянный гараж.
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#МЧС #пожар

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