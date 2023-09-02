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52 минуты назад
В Волгограде педагог покинула класс из-за не знающих русский язык детей
Волгоградская учительница ушла из класса, в котором никто из детей почти не знал русский язык.
Классный руководитель ушла из класса детей — выходцев из СНГ в одной из школ Волгограда. Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык и наверстать остальных первоклассников, - пишет портал V1.ru.
Как выяснило издание, покинувший класс педагог была преподавателем информатики, но при этом имела специальность учителя начальных классов.
Издание уточнило, что класс создали год назад, чтобы детям было проще изучать язык. При этом их родители были против этой идеи, поскольку они опасались, что подобное "отделение" плохо скажется на социализации школьников.
В материале от 2022 года отмечалось, что в классе обучается 14 детей.
Директор школы отказалась давать комментарии по данному поводу.
Издание также приводило слова классной руководительницы. Она признавалась, что работать в классе очень тяжело, потому что по несколько раз приходится проходить одну и ту же тему, а из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В то же время, добавляла педагог, они очень трудолюбивые.
Как выяснило издание, покинувший класс педагог была преподавателем информатики, но при этом имела специальность учителя начальных классов.
Издание уточнило, что класс создали год назад, чтобы детям было проще изучать язык. При этом их родители были против этой идеи, поскольку они опасались, что подобное "отделение" плохо скажется на социализации школьников.
В материале от 2022 года отмечалось, что в классе обучается 14 детей.
Директор школы отказалась давать комментарии по данному поводу.
Издание также приводило слова классной руководительницы. Она признавалась, что работать в классе очень тяжело, потому что по несколько раз приходится проходить одну и ту же тему, а из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В то же время, добавляла педагог, они очень трудолюбивые.