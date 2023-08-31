Липецкого футболиста дисквалифицировали на полгода за долг в 10 миллионов рублей

28-летний игрок попал в трудную ситуацию из-за скандала, который длится уже 2 года.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал воспитанника липецкого футбола Артема Федчука на шесть месяцев из-за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Это решение – продолжение скандальной истории двухлетней давности. В 2021 году Федчук собирался выступать за «Чайку» из Песчанокопского, но буквально за пару недель до старта чемпионата ту понизили в классе, отправив из ФНЛ (первый дивизион) во вторую лигу за участие в матчах, которые были признаны договорными.

У Федчука не было планов опускаться во второй дивизион, поэтому договор с командой он и его агент расторгли в одностороннем порядке. С чем не согласилась «Чайка» и пару лет добивалась правды в различных инстанциях, в итоге дойдя до CAS, штаб-квартира которого находится в Лозанне. Международный суд признал правоту клуба обязал футболиста выплатить бывшему клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительной причины и расходы на рассмотрение дело – около 10 миллионов рублей. Тем самым CAS отменил решение Палаты по разрешению споров РФС, которая ранее вставала на сторону футболистов.

Аналогичное решение принято и по хавбеку Марату Апшанцеву, сейчас выступающему за казанский «Рубин». При этом Апшанцев свой долг уже погасил, поэтому его не дисквалифицировали.

После принудительного понижения «Чайки» в классе из неё сбежал и бывший «сталевар» Владлен Бабаев, но его представители догадались включить в договор с клубом пункт о расторжении контракта в случае понижения в классе.

Федчук сейчас всё-таки выступает во втором дивизионе – за «Калугу»: 6 матчей, 1 гол в первенстве и Кубка России.

С момента скандальной истории Артём дважды мог вернуться в родной «Металлург»: в том же 2021 году и минувшей зимой, но липчанам в прошлом сезоне запретили регистрировать новых футболистов из-за собственных долгов.

При этом глава КДК заявил, что Артём может обжаловать решение о дисквалификации.