Победа над монголкой, «бронзовый» болевой - Юлия Ревва стала медалисткой международного фестиваля

19-летняя Юлия Ревва из Ельца взошла на пьедестал почёта международного уровня. ﻿В Екатеринбурге она заняла 3-е место среди девушек до 54 кг в соревнованиях по самбо в рамках Международного фестиваля студенческого спорта, в котором принимают участие спортсмены из 37 стран.

На долю ельчанки в первой же схватке выпала экзотическая соперница из Монголии Солонго Баянмунх, которую, впрочем, наша землячка уверенно победила. Зато в следующей полуфинальной схватке Реву ждала хозяйка ковра и будущая победительница Дарье Кашиной из Уральского федерального университета (Екатеринбург). В поединке с ней наша землячка была вынуждена признать поражение.

Оставался шанс на «бронзовую» медаль, для чего требовалось победить Веронику Пирожкову из Перми. С задачей Юлия справилась блестяще, применив болевой приём на руку и одержав досрочную победу.



В финале Ревва (в синей самбовке) крутила соперницей, как хотела



В финале Кашина выиграла у Екатерины Евсеевой (РГППУ, Екатеринбург), а рядом с Реввой на пьедестале почёта расположилась монголка Баянмунх, одержавшая две победы в утешительной сетке соревнований.



Пьедестал почёта в категории до 54 кг. Ревва крайняя справа.



- Борьба сложилась неплохо, но уступила в схватке за выход в финал. Перед поединком за бронзу тренер сказал уделить особое внимание борьбе в партере. Об этом помнила и в итоге победила, проведя болевой. Спортсмену всегда необходима поддержка, и медаль, которую я везу домой, полностью состоит из этих эмоций, - сказала после соревнований Юлия Ревва.

Ревва – воспитанница керченской школы-интерната с усиленной физической подготовкой (тренер Владимир Красов), но некоторое время назад переехала в Елец под крыло тренера Артёма Шахова, который помогал спортсменке и во время выступления в Екатеринбурге.



Юля вместе со своим елецким тренером

Фото vk.com/sambokerch

