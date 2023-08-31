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Не заработавший водопровод стал поводом для уголовного дела о служебном подлоге

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#подлог
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Не заработавший водопровод стал поводом для уголовного дела о служебном подлоге

Следственным отделом по Усмани СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами МУП «Хлевенский водоканал» служебного подлога.

Осенью 2022 года «Хлевенский водоканал» заключил договор стоимостью более 2,8 млн рублей на капитальный ремонт водопроводной сети в селе Дмитряшевка. В декабре 2022 года должностные лица МУПа подписали акты выполненных работ, и подрядчик получил оплату согласно условиям контракта.

Как считает следствие, должностные лица предприятия знали, что условия контракта выполнены не полностью, а в подписанных ими актах содержались ложные сведения об исполнении стройфирмой своих обязательств. 

«Следствие полагает, что в результате противоправных действий должностных лиц муниципального предприятия существенно нарушены охраняемые законом интересы жителей села, так как в результате недоработок водопровод введен в эксплуатацию лишь в августе 2023 года», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Это преступление СК выявил во взаимодействии с прокуратурой. Сейчас проводятся следственные действия и судебные экспертизы для сбора доказательств по делу.

2 783
#подлог
1

Комментарии (2)

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Майор Анискин

58 минут назад
2,8 млн рублей - уголовное дело, 280 млн рублей - погрозить пальцем.
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цирк

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СПТУ-шники, они и не на такое способны-142 проц
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