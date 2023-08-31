сегодня, 13:08
Не заработавший водопровод стал поводом для уголовного дела о служебном подлоге
Следственным отделом по Усмани СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами МУП «Хлевенский водоканал» служебного подлога.
Как считает следствие, должностные лица предприятия знали, что условия контракта выполнены не полностью, а в подписанных ими актах содержались ложные сведения об исполнении стройфирмой своих обязательств.
«Следствие полагает, что в результате противоправных действий должностных лиц муниципального предприятия существенно нарушены охраняемые законом интересы жителей села, так как в результате недоработок водопровод введен в эксплуатацию лишь в августе 2023 года», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Это преступление СК выявил во взаимодействии с прокуратурой. Сейчас проводятся следственные действия и судебные экспертизы для сбора доказательств по делу.
Майор Анискин
цирк