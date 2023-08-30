Общество

сегодня, 11:56

Районка заплатит 190 000 рублей за фотографию

10 1674
#авторские права
5
Районка заплатит 190 000 рублей за фотографию

С иском к газете обратился индивидуальный предприниматель.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск индивидуального предпринимателя к редакции газеты «Донские вести» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографию.

Как сообщает обьединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 13 августа 2023 года на официальном сайте газеты «Донские вести» была опубликована статья «В Воронеже в пассажирском автобусе пострадали люди», в которой использована фотография с изображением автобуса, взорвавшегося в центре Воронежа.

Фото было сделано 12 августа 2023 года жительницей Воронежа, которая позднее передала исключительные права на фотографию в доверительное управление истцу. Индивидуальный предприниматель направил в адрес редакции газеты претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение, а потом обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с МАУ «Редакция газеты «Донские вести» компенсации в размере 190 000 рублей.

Решение еще не вступило в силу.
10 1674
#авторские права
5

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Буквоед

38 минут назад
Кто-то решил разорить газетку.Перед выборами.Кому-то мешает...
ответить

забавы сутяжников

сегодня, 13:58
а владельцы автобуса предъявили иск к гражданке за фото принадлежащей им собственности?
ответить

леха алекс

сегодня, 13:41
да авторов много .смешно .написал три строчки пастернака .все попал .не законное распростанение .найдут рифмологию .и потребуют .ну нет у писателей денег .
ответить

zzloyzz

сегодня, 13:40
Нелепый сговор предпринимателя и фотографировавшего. Зачем принимать решения в пользу таких вымогателей?
ответить

Сергей

сегодня, 13:37
А если проверить не районные, а региональные СМИ?
ответить

Anna

сегодня, 13:23
Да, гость прав, схема интересная)
ответить

леха алекс

сегодня, 13:20
ящик пандоры открывать не надо я понимаю голодных юристов .не надо.
ответить

.i.

сегодня, 12:48
Потерпевшим по уголовным делам присуждают компенсации порой в разы меньше, чем за нарушение так называемых авторских прав.
ответить

Гость

сегодня, 12:42
Ооо, друзья, это решение открывает такие возможности для граждан…
ответить

Блондинка

сегодня, 12:35
А фейс не треснет?Цена как на аукционе современного искусства!Сомнительная ценность случайного снимка телефоном!
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

На Соколе сносят опасный дом
#снос
3
На Соколе сносят опасный дом

39 минут назад

Общество
Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий
#КРТ #реновация
3
Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий

сегодня, 13:29

Общество
Евгения Уваркина: «Тренд на комплексное благоустройство невозможно остановить»
#благоустройство #аварийное жилье
14
Евгения Уваркина: «Тренд на комплексное благоустройство невозможно остановить»

сегодня, 13:13

Общество
«Чтобы все дороги вели в Лебедянь…»
#Лебедянь #благоустройство
4
«Чтобы все дороги вели в Лебедянь…»

сегодня, 12:44

Общество
От каждого по букету, или один от всех?
#цветы #1 сентября
13
От каждого по букету, или один от всех?

сегодня, 11:17

Общество
На перекрестке Папина-Доватора снова случилась коммунальная авария
#авария #водопровод
20
На перекрестке Папина-Доватора снова случилась коммунальная авария

сегодня, 10:00

Общество