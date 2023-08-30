Общество
сегодня, 11:56
Районка заплатит 190 000 рублей за фотографию
10 1674
С иском к газете обратился индивидуальный предприниматель.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск индивидуального предпринимателя к редакции газеты «Донские вести» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографию.
Как сообщает обьединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 13 августа 2023 года на официальном сайте газеты «Донские вести» была опубликована статья «В Воронеже в пассажирском автобусе пострадали люди», в которой использована фотография с изображением автобуса, взорвавшегося в центре Воронежа.
Фото было сделано 12 августа 2023 года жительницей Воронежа, которая позднее передала исключительные права на фотографию в доверительное управление истцу. Индивидуальный предприниматель направил в адрес редакции газеты претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение, а потом обратился в суд.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с МАУ «Редакция газеты «Донские вести» компенсации в размере 190 000 рублей.
Решение еще не вступило в силу.
Как сообщает обьединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 13 августа 2023 года на официальном сайте газеты «Донские вести» была опубликована статья «В Воронеже в пассажирском автобусе пострадали люди», в которой использована фотография с изображением автобуса, взорвавшегося в центре Воронежа.
Фото было сделано 12 августа 2023 года жительницей Воронежа, которая позднее передала исключительные права на фотографию в доверительное управление истцу. Индивидуальный предприниматель направил в адрес редакции газеты претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение, а потом обратился в суд.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с МАУ «Редакция газеты «Донские вести» компенсации в размере 190 000 рублей.
Решение еще не вступило в силу.
10 1674
Буквоед
забавы сутяжников
леха алекс
zzloyzz
Сергей
Anna
леха алекс
.i.
Гость
Блондинка