Общество

вчера, 15:29

Из-за долга в 195 000 рублей предприниматель чуть не лишился земельного участка

1 911
#приставы #долги
1
Из-за долга в 195 000 рублей предприниматель чуть не лишился земельного участка

Индивидуальный предприниматель задолжал по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги.

В Чаплыгинском районе индивидуальный предприниматель задолжал по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги более 195 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, у должника в собственности был земельный участок. Судебным приставом-исполнителем в Чаплыгинский районный суд было направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок.

После этого предприниматель полностью оплатил имеющуюся задолженность.
1 911
#приставы #долги
1

Комментарии (1)

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ттт

вчера, 15:40
и говорят что сейчас хорошо?
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