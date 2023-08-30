Общество
вчера, 15:29
Из-за долга в 195 000 рублей предприниматель чуть не лишился земельного участка
Индивидуальный предприниматель задолжал по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги.
В Чаплыгинском районе индивидуальный предприниматель задолжал по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги более 195 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, у должника в собственности был земельный участок. Судебным приставом-исполнителем в Чаплыгинский районный суд было направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок.
После этого предприниматель полностью оплатил имеющуюся задолженность.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, у должника в собственности был земельный участок. Судебным приставом-исполнителем в Чаплыгинский районный суд было направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок.
После этого предприниматель полностью оплатил имеющуюся задолженность.
ттт