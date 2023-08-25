Становлянец задолжал по алиментам, кредитам и штрафам более 375 000 рублей и в результате не смог продать квартиру

А ещё у него арестовали «Рено».

В Становлянском районе в отношении 42-летнего мужчины приставами было заведено 28 исполнительных производств: мужчина задолжал по алиментам, кредитам и штрафам ГИБДД более 375 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, cудебным приставом было вынесено постановление о запрете мужчине регистрационных действий, а также арестован автомобиль «Рено» должника. В результате становлянец не смог продать квартиру.



Как только сделка по продаже имущества сорвалась, мужчина одумался и в течении двух дней погасил всю задолженность