Общество
16 минут назад
Становлянец задолжал по алиментам, кредитам и штрафам более 375 000 рублей и в результате не смог продать квартиру
А ещё у него арестовали «Рено».
В Становлянском районе в отношении 42-летнего мужчины приставами было заведено 28 исполнительных производств: мужчина задолжал по алиментам, кредитам и штрафам ГИБДД более 375 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, cудебным приставом было вынесено постановление о запрете мужчине регистрационных действий, а также арестован автомобиль «Рено» должника. В результате становлянец не смог продать квартиру.
Как только сделка по продаже имущества сорвалась, мужчина одумался и в течении двух дней погасил всю задолженность
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, cудебным приставом было вынесено постановление о запрете мужчине регистрационных действий, а также арестован автомобиль «Рено» должника. В результате становлянец не смог продать квартиру.
Как только сделка по продаже имущества сорвалась, мужчина одумался и в течении двух дней погасил всю задолженность