Управляющую компанию обязали обеспечить тишину в квартире

Управляющей компании «Университетский» не удалось оспорить предписание Управления Роспотребнадзора о приведении уровня шума в квартире по улице Замятина в соответствие с требованиями санитарных правил и норм.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась управляющая компания «Университетский» с заявлением о признании незаконным предписания Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в январе этого года житель дома по улице Замятина в Липецке пожаловался в Роспотребнадзор на повышенный уровень шума в квартире, были проведены проверка и экспертиза, и выяснилось, что при включенном инженерно-технологическом оборудовании в подвале (а там находятся насосная станция, вводное распределительное устройство, тепловой узел) уровень звука в квартире превышает предельно-допустимый.



После этого Роспотребнадзор выпустил предписание, по которому до 1 декабря управляющая компания должна привести уровень шума в ночное время в квартире дома по улице Замятина в соответствие с требованиями санитарных правил и норм. Управляющая компания решила его обжаловать, но безуспешно.

