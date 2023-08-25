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Управляющую компанию обязали обеспечить тишину в квартире
Управляющей компании «Университетский» не удалось оспорить предписание Управления Роспотребнадзора о приведении уровня шума в квартире по улице Замятина в соответствие с требованиями санитарных правил и норм.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в январе этого года житель дома по улице Замятина в Липецке пожаловался в Роспотребнадзор на повышенный уровень шума в квартире, были проведены проверка и экспертиза, и выяснилось, что при включенном инженерно-технологическом оборудовании в подвале (а там находятся насосная станция, вводное распределительное устройство, тепловой узел) уровень звука в квартире превышает предельно-допустимый.
После этого Роспотребнадзор выпустил предписание, по которому до 1 декабря управляющая компания должна привести уровень шума в ночное время в квартире дома по улице Замятина в соответствие с требованиями санитарных правил и норм. Управляющая компания решила его обжаловать, но безуспешно.