Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 25 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 6, 8 по улице И. Франко – машина с водой для питья будет стоять возле дома № 6.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 4, 5, 7 на площади Плеханова, №№ 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34, 35б, 36, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 7, 11, 17а по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, №№ 1, 3, 4, 7, 23 (Д/с), 26 по улице Шкатова, № 31 по улице Орловской, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 3, 5, 9а (д/с) по улице Кротевича, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской, №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 10 по улице Нахимова, № 6 по улице Зегеля, №№ 2, 3, 4, 7, 9 по улице Желябова, №№ 8, 10, 30, 32а, 34, 34а по улице Плеханова, № 1 по улице Саперной, в частном секторе улиц Пионерской, 4-й Пятилетки, Короленко, Орловской, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулков Вилкова, Весеннего, Антипова, Янкина, Ушакова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Шкатова, 23.

25 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 06:00 до 08:00 без света останутся дома №№ 2, 7 - 11, 13, 23 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, по улице Астраханской, №№ 16-20, 22 по улице Силикатной, №№ 12, 18 по улице Усманской.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 76 - 133, 135, 137 по улице Кротевича, №№ 74 – 119 по улице Гранитной, №№ 4, 80 – 131 по улице Вавилова, №№ 2 – 106 по улице Новокарьерной, №№ 68, 70 – 90 по улице Тельмана, №№ 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 80 - 150, 152 по улице Урицкого, №№ 83, 85 - 117, 119, 121 по улице Шевченко.

С 09:00 до 16:00 обесточат дома № 31 по улице Ангарской, №№ 16, 26 по улице Ново-Весовой, № 4 по улице Прудной, №№ 20з, 20и, 22 - 31, 32, 94 по улице Ударников.