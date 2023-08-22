Общество

14 минут назад

Липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом

112
#животные #лиса
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Липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом

В Верхнем парке вчера вечером снова заметили лису.

21 августа в 18:20 в Центр обработки вызовов системы «112» поступило очередное сообщение о разгуливавшей по Верхнему парку лисе. Звонившие сообщили, что лиса вышла к людям.

В парк сразу же выехали специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Но, как это обычно и бывает, лису они там уже не обнаружили.

— Верхний парк — это черта города Липецка, но в то же время это и лесной массив, который вполне может быть средой обитания лисы. По поступившему к нам сообщению, липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом. Делать этого не надо! Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области продолжит мероприятия по выявлению лисы, которую регулярно видят в Верхнем и Нижнем парках. Но мы ещё раз призываем липчан к осмотрительности и сознательности: если люди продолжат прикармливать лису, она вернётся туда с приплодом! — Рассказали GOROD48 в управлении.

Фото - vk.com/wall493454513_7387
112
#животные #лиса
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