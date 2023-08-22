Общество
14 минут назад
Липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом
В Верхнем парке вчера вечером снова заметили лису.
21 августа в 18:20 в Центр обработки вызовов системы «112» поступило очередное сообщение о разгуливавшей по Верхнему парку лисе. Звонившие сообщили, что лиса вышла к людям.
В парк сразу же выехали специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Но, как это обычно и бывает, лису они там уже не обнаружили.
— Верхний парк — это черта города Липецка, но в то же время это и лесной массив, который вполне может быть средой обитания лисы. По поступившему к нам сообщению, липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом. Делать этого не надо! Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области продолжит мероприятия по выявлению лисы, которую регулярно видят в Верхнем и Нижнем парках. Но мы ещё раз призываем липчан к осмотрительности и сознательности: если люди продолжат прикармливать лису, она вернётся туда с приплодом! — Рассказали GOROD48 в управлении.
Фото - vk.com/wall493454513_7387
В парк сразу же выехали специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Но, как это обычно и бывает, лису они там уже не обнаружили.
— Верхний парк — это черта города Липецка, но в то же время это и лесной массив, который вполне может быть средой обитания лисы. По поступившему к нам сообщению, липчане подкармливают лису в Верхнем парке курицей и хлебом. Делать этого не надо! Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области продолжит мероприятия по выявлению лисы, которую регулярно видят в Верхнем и Нижнем парках. Но мы ещё раз призываем липчан к осмотрительности и сознательности: если люди продолжат прикармливать лису, она вернётся туда с приплодом! — Рассказали GOROD48 в управлении.
Фото - vk.com/wall493454513_7387