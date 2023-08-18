Общество

сегодня, 13:12

Статистика: естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 20%

10 336
#демография
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Статистика: естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 20%

Естественная убыль населения в январе-июне 2023 года составила 7,5 человека на 1000 населения, год назад она была 9,3 человека на 1000 жителей. В целом в первом полугодии число умерших уменьшилось на 11%, новорожденных зарегистрировано на 0,2% больше, сообщает Липецкстат. 

За шесть месяцев в Липецкой области родились 3962 человека, что на 0,2% больше, чем в январе-июне 2022 года. Среди новорожденных 37% детей (1461 младенец) родились у матерей первыми, 34%, или 1336 малышей – вторыми, 29% (1165) – третьими и последующими. В возрасте до 18 лет стала матерью 41 женщина. Также на свет появились 54 пары близнецов и одна тройня.

Умерли в январе-июне 8151 человек — на 11% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-июнь 2023 года составило 4189 человек, или 7,5 на 1000 человек населения — естественная убыль населения снизилась по сравнению с прошлогодним на 20%: так, в первом полугодии 2022 года она составляла 5240 человек, или 9,3 на 1000 населения. 

За первое полугодие в регионе зарегистрировали 2397 браков, что на 5% меньше, чем в январе-июне 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов увеличилось на 1%: если в январе-июне 2022 года их количество составляло 2335, то в январе-июне 2023 года — 2368, сообщает Липецкстат. 

10 336
#демография
3

Комментарии (10)

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ГОСТЬ53

14 минут назад
игорь, Ага, и родину защитят. Интересно, много мигрантов на военном учете стоят в Липецкой области?
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Дружище

24 минуты назад
Конечно,всем интересно чем эта муть закончится(шутка),а так я не поверю . Много умерло.
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Человечность

31 минуту назад
Уж не знаю как у статистов что снижается или падает, но в моем кругу умирают бесконечно, не успеешь оплакать одного- нет второго, да, людям 60+, 70+, но до 80 лет все.
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игорь

32 минуты назад
мигранты поднимут прирост населения толи еще будет
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без статистики

46 минут назад
У нас только на улице за лето умерло пять человек от 30 до 65.
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Алькаш

46 минут назад
Наглядно ощущаю это в автобусе.Дышат,потеют.
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А

48 минут назад
Таджики и другие бородачи заселяют города. А кто-то помогает им оформлять гражданство. А потом эти многодетные таборы новых Россиян получают пособия на детей. Вместо того что б пособия раздавать, лучшеб экономику не опускали . Еслиб население не беднело, пособия бы нетребовались. И борадочей некормили бы.
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Неженка

53 минуты назад
На 11% меньше умерло чем в прошлом году , тогда ковид свирепствовал вот и меньше. Вот скоро обещают новый виток и всё встанет на круги своя.
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Всё закономерно

55 минут назад
снижается численность фракции кпрф в облсовете - снижается убыль населения
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Житель

сегодня, 13:37
Где она снизилась то ? Сегодня в добром только двоих знаю ,умерли ,обоим до пенсии как медному котелку
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
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Зачем Липецку Александр Невский?
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