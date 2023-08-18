Статистика: естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 20%

Естественная убыль населения в январе-июне 2023 года составила 7,5 человека на 1000 населения, год назад она была 9,3 человека на 1000 жителей. В целом в первом полугодии число умерших уменьшилось на 11%, новорожденных зарегистрировано на 0,2% больше, сообщает Липецкстат.

За шесть месяцев в Липецкой области родились 3962 человека, что на 0,2% больше, чем в январе-июне 2022 года. Среди новорожденных 37% детей (1461 младенец) родились у матерей первыми, 34%, или 1336 малышей – вторыми, 29% (1165) – третьими и последующими. В возрасте до 18 лет стала матерью 41 женщина. Также на свет появились 54 пары близнецов и одна тройня.



Умерли в январе-июне 8151 человек — на 11% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-июнь 2023 года составило 4189 человек, или 7,5 на 1000 человек населения — естественная убыль населения снизилась по сравнению с прошлогодним на 20%: так, в первом полугодии 2022 года она составляла 5240 человек, или 9,3 на 1000 населения.



За первое полугодие в регионе зарегистрировали 2397 браков, что на 5% меньше, чем в январе-июне 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов увеличилось на 1%: если в январе-июне 2022 года их количество составляло 2335, то в январе-июне 2023 года — 2368, сообщает Липецкстат.



