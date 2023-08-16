Политика

33 минуты назад

Довыборы в Госдуму: каждый 24-й избиратель зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании

2 105
#выборы #Госдума
Довыборы в Госдуму: каждый 24-й избиратель зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании

Избирательная комиссия Липецкой области сегодня сообщила, что 18,5 тысячи жителей региона подали через портал Госуслуг заявления об участии в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах.

Осенью в Липецкой области пройдут довыборы депутата Государственной Думы по округу № 114, а также депутатов Добровского и Становлянского райсоветов, Куйманского сельсовета Лебедянского района и довыборы депутата Данковского горсовета.

Все эти муниципальные выборы проходят в округе № 114. В нем зарегистрировано более 450 тысяч избирателей. То есть примерно каждый 24-й из них изъявил желание проголосовать дистанционно (всего в Липецкой области на 1 июля 2023 года насчитывалось 899 тысяч 260 избирателей).

Telegram-канал облизбиркома привел мнение доцента Липецкого филиала РАНХИГС, кандидата юридических наук Вадима Егорова в пользу дистанцинного голосования.

«Дистанционное электронное голосование — это очень удобно, не придется отпрашиваться с работы или приезжать из района. Не потребуется искать участок, где вы прописаны — понадобится только выход в Интернет. Вы может проголосовать, когда пожелаете, разумеется, в рамках дат волеизъявления. И вот еще момент: в сентябре голосование будет идти в течение трех дней: 8,9,10, но если раньше кто-то мог не успеть до закрытия участка, то сейчас этот вопрос отпадает: голосуйте в любое время, даже ночью. Все просто, прозрачно и понятно. Как показывает практика пилотных площадок, голосование онлайн не вызвало сложностей ни у кого. ДЭГ уже показало свою эффективность, что позволило и нашему региону включиться в этот процесс».

Между тем, на днях председатель облизбиркома Сергей Елманов обратился в УМВД России с просьбой проверить жалобу липчанки на то, что ее принуждают участвовать в дистанционном голосовании. Также Сергей Елманов направил губернатору области и мэру Липецка письма, с предложением разъяснить подчиненным: принуждение к участию или неучастию в выборах является уголовно наказуемым деянием.
2 105
#выборы #Госдума

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

15 минут назад
Изъявил желание это вы прям слукавили. Заставили, вот правильные слова, вся бюджетная сфера Липецка чуть не одурела от ваших указов. В указательном порядке зарегистрируйся сам и трех друзей приведи. Позорище.
ответить

Ссёлки

22 минуты назад
А где ж кондидаты,,где агитация,каво выбирать.Доверия то к вам нет у народа.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
124
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина» — председатель облизбиркома направил письмо гу...
#выборы #Госдума
35
«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина» — председатель облизбиркома направил письмо гу...

вчера, 09:21

Политика
Избран новый глава Краснинского района
#Краснинский район #выборы
26
Избран новый глава Краснинского района

11.08.2023 17:07

Политика
Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»
#Эдуард Брагин
59
Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»

10.08.2023 17:34

Общество
«Кто не проголосовал, замечание в личное дело»
#голосование #выборы
22
«Кто не проголосовал, замечание в личное дело»

09.08.2023 16:19

Политика
На должность главы Краснинского района выдвинуты два кандидата
#выборы #Краснинский район
6
На должность главы Краснинского района выдвинуты два кандидата

01.08.2023 14:07

Политика
Облизбирком отреагировал на странную рассылку в школьных чатах
14
Облизбирком отреагировал на странную рассылку в школьных чатах

31.07.2023 10:44

Политика