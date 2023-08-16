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Довыборы в Госдуму: каждый 24-й избиратель зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании
Избирательная комиссия Липецкой области сегодня сообщила, что 18,5 тысячи жителей региона подали через портал Госуслуг заявления об участии в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах.
Все эти муниципальные выборы проходят в округе № 114. В нем зарегистрировано более 450 тысяч избирателей. То есть примерно каждый 24-й из них изъявил желание проголосовать дистанционно (всего в Липецкой области на 1 июля 2023 года насчитывалось 899 тысяч 260 избирателей).
Telegram-канал облизбиркома привел мнение доцента Липецкого филиала РАНХИГС, кандидата юридических наук Вадима Егорова в пользу дистанцинного голосования.
«Дистанционное электронное голосование — это очень удобно, не придется отпрашиваться с работы или приезжать из района. Не потребуется искать участок, где вы прописаны — понадобится только выход в Интернет. Вы может проголосовать, когда пожелаете, разумеется, в рамках дат волеизъявления. И вот еще момент: в сентябре голосование будет идти в течение трех дней: 8,9,10, но если раньше кто-то мог не успеть до закрытия участка, то сейчас этот вопрос отпадает: голосуйте в любое время, даже ночью. Все просто, прозрачно и понятно. Как показывает практика пилотных площадок, голосование онлайн не вызвало сложностей ни у кого. ДЭГ уже показало свою эффективность, что позволило и нашему региону включиться в этот процесс».
Между тем, на днях председатель облизбиркома Сергей Елманов обратился в УМВД России с просьбой проверить жалобу липчанки на то, что ее принуждают участвовать в дистанционном голосовании. Также Сергей Елманов направил губернатору области и мэру Липецка письма, с предложением разъяснить подчиненным: принуждение к участию или неучастию в выборах является уголовно наказуемым деянием.
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