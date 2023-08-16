Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей

СК расследовал уголовное дело 42–летней жительницы Липецкой области, обвиняемой в мошенничестве и присвоении с использованием служебного положения.





Женщина работала заместителем начальника отделения - заместителем старшего судебного пристава одного из районных отделений судебных приставов. Следствие пришло к выводу, что она, используя служебное положение, целый год оплачивала свои долги с депозитного счета районного отделения судебных приставов и похитила таким образом около 170 тысяч рублей.



Афера вскрылась во время ревизии.



– Обвиняемая раскаялась в содеянном, приняла меры к возмещению причиненного ущерба. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, – сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

