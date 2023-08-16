Происшествия

35 минут назад

Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей

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#растрата
Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей

СК расследовал уголовное дело 42–летней жительницы Липецкой области, обвиняемой в мошенничестве и присвоении с использованием служебного положения. 


Женщина работала заместителем начальника отделения - заместителем старшего судебного пристава одного из районных отделений судебных приставов. Следствие пришло к выводу, что она, используя служебное положение, целый год оплачивала свои долги с депозитного счета районного отделения судебных приставов и похитила таким образом около 170 тысяч рублей.

Афера вскрылась во время ревизии.

– Обвиняемая раскаялась в содеянном, приняла меры к возмещению причиненного ущерба. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, – сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
1 373
#растрата

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житель Липецка

16 минут назад
На нары по максимуму.
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