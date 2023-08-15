13-летний липецкий бегун выиграл международные соревнования в Минске под флагом сборной России

Участникам финала пришлось бежать дистанцию… дважды.

Воспитаннику липецкой СШОР по легкой атлетике Никите Будкову всего 13 лет, а он уже выиграл международные соревнования. Юный атлет стал сильнейшим в Минске на II Играх стран СНГ.

Легкоатлетическая программа проходила на знаменитом стадионе «Динамо», а Никита победил среди юношей не старше 2009 г.р. в одном из зрелищных видов программы – беге на 60 метров.

В финале спортсменам пришлось стартовать… два раза. Сначала фальстарт допустил спортсмен из Узбекистана, но некоторые участники не услышали сигнал и добежали дистанцию до конца.

Судьи дисквалифицировали узбека, в всем остальным пришлось повторить забег. Никита сначала держался в тени двух белорусов Богдана Зибрева и Ильи Кребо, но мощным рывком на последних метрах выиграл забег с результатом 7,54 секунды. Это даже быстрее, чем у него в предварительном забеге, где Будков показал 7,65. Зибрев отстал от липначина на одну сотую и стал вторым, а Коребо – на три сотые и финишировал третьим.

В Играх стран СНГ спортсмены из России выступали под своим собственным флагом, а на старт по 20-ти видам спорта выходили представители 22 стран, причём 13 из них не входят в Содружество Независимый государств - Вьетнам, Иран, Монголия, Египет, Куба, Ливан, ОАЭ, Пакистан, Бахрейн, Малайзия, Кувейт, Оман и Венесуэла.



Фото из архива участников соревнований

