В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

14 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 16 улиц, предупредили в компании.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора в районе Сырского Рудника – на улицах Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Медицинской, Рудничной. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 5, 7, 20, 22, 24 по улице Шевченко, №№ 18, 30 по улице Новокарьерной, в частном секторе по улице Урицкого. Подвоз воды также организуют по заявкам.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



