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13 минут назад

Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

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Истребитель Су-30 упал при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, экипаж погиб, сообщает Интерфакс со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО).

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.



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