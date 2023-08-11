В районе Левого берега отключат холодную воду



Причиной отключения холодной воды 12 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть районе Левобережья – дома и помещения №№ 1 к.5, 1/1, 1/2, 1а, ст.1а, ст1а/1, 1б, 1б/1, 1е, 1е/2, 1е/3, 1ж, 1л, 1м/1 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 2б корп.а, 2б корп.в, 2б корп.г, 2б корп.е, 2б/1 по улице Прокатной, частный сектор улиц Прокатной, Рязанской, Череняховского, переулка Задонского. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улиц Набережной, Лесной, Ленина, Пушкина. Подвоз воды также организуют по заявкам жителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



