Общество

7 минут назад

В районе Левого берега отключат холодную воду

24
#отключения
1
В районе Левого берега отключат холодную воду


Причиной отключения холодной воды 12 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть районе Левобережья – дома и помещения №№ 1 к.5, 1/1, 1/2, 1а, ст.1а, ст1а/1, 1б, 1б/1, 1е, 1е/2, 1е/3, 1ж, 1л, 1м/1 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 2б корп.а, 2б корп.в, 2б корп.г, 2б корп.е, 2б/1 по улице Прокатной, частный сектор улиц Прокатной, Рязанской, Череняховского, переулка Задонского. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улиц Набережной, Лесной, Ленина, Пушкина. Подвоз воды также организуют по заявкам жителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

24
#отключения
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Сергей Чугуевец: «Если поставить в трамвае стакан с водой, вода не расплескается»
#концессия #трамвай
Сергей Чугуевец: «Если поставить в трамвае стакан с водой, вода не расплескается»

11 минут назад

Общество
Из-за реки на Советской отключена вода почти в 60-ти домах
#порыв
12
Из-за реки на Советской отключена вода почти в 60-ти домах

сегодня, 17:10

Общество
«Когда-то наш дом был элитным, а теперь стало то, что стало»
#труба #подвал
8
«Когда-то наш дом был элитным, а теперь стало то, что стало»

сегодня, 16:35

Общество
Провал на улице 30 лет Октября: разрушилась тепловая камера
#провал #дорога
1
Провал на улице 30 лет Октября: разрушилась тепловая камера

сегодня, 16:08

Общество
Новый провал: на этот раз в самом центре Липецка
#провал #дорога
19
Новый провал: на этот раз в самом центре Липецка

сегодня, 16:00

Общество
На улице Советской образовалась река
#порыв
18
На улице Советской образовалась река

сегодня, 15:40

Общество