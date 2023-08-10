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24 минуты назад

На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла

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#конкурс
На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла

На Новолипецком комбинате состоялся конкурс профессионального мастерства среди обработчиков поверхностных пороков металла. За звание лучшего в своей профессии боролись 35 сотрудников комбината, 18 из них вышли в финал.

Конкурс традиционно состоял из теоретической и практической части. Теория включает в себя тестирование по стандартам профессии и охране труда. Задание для практического этапа - огневая зачистка стальной заготовки. Обработчик должен удалить пороки, которые образуются на металле в процессе выплавки. Максимальная глубина зачистки поверхности должна быть 3 миллиметра. Ширина – не более 50 миллиметров. 

По итогам конкурса лучшим по профессии стал Андрей Юдин. Второе и третье места у Виталия Пустовалова и Артема Дощенникова. Все победители сотрудники конвертерного цеха №2.  Лучшим молодым обработчиком поверхностных пороков металла признан Сергей Александров.

- Я впервые участвовал в подобном конкурсе и очень волновался. Я шел попробовать свои силы. Было интересно получится ли выиграть, стать первым. Тем, кто еще ни разу не участвовал, желаю не бояться, а просто пойти и попробовать, - рассказал победитель конкурса профмастерства Дмитрий Коротков.

Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков. В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».

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#конкурс
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