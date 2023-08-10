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34 минуты назад

«Это Кентервиль!»: в театре драмы имени Толстого нашли замурованную комнату

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#театр #ремонт
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«Это Кентервиль!»: в театре драмы имени Толстого нашли замурованную комнату

Комната — вторая находка за время капитального ремонта театра. Первой стала настенная роспись в фойе второго этажа.

В театре драмы имени Льва Толстого строители обнаружили замурованную комнату — помещение под лестницей, слева от гардероба. Его площадь примерно 15 квадратных метров.

Видео находки выложила в соцсети заместитель директора театра Елена Борисова.



Елена Борисова рассказал GOROD48, что в пространстве под лестницей хранился инвентарь уборщиц. Когда подлестничное пространство начали ремонтировать, рабочие обнаружили пустоты и вскрыли стену. Судя по отсутствию отделки, найденная комната никогда не использовалась.

Сейчас театр ждет заключения специалистов о том, можно ли использовать «тайную комнату» под расширение кассового зала, или большое подсобное помещение.

Ремонт в театре подходит к завершению. Сейчас идет финишная шлифовка мраморного пола, после этого приступят к чистовой отделке помещений и закончат восстанавливать сграффито. По плану рабочие должны все завершить в период с 1 по 10 сентября.
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#театр #ремонт
2

Комментарии (1)

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