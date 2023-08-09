Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»

Водители большегрузов госпитализированы.

Вечером 8 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись большегрузы «Рено» и «Вольво», затем в один из грузовиков врезался минивэн «Фольксваген».«По предварительным сведениям, 32-летний водитель тягача «Рено Премиум» не справился с управлением, и допустил столкновение со встречным грузовиком «Вольво». Затем с одинм из грузовиков столкнулся автомобиль « Фольксваген Мультивен», — сообщает обстоятельства аварии УГИБДД по Липецкой области.В ДТП пострадали водители грузовиков, оба госпитализированы в ГУЗ «Елецкая ГБ №1».