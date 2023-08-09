Происшествия

сегодня, 11:07

Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»

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#авария #ДТП

Водители большегрузов госпитализированы.

Вечером 8 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись большегрузы «Рено» и «Вольво», затем в один из грузовиков врезался минивэн «Фольксваген».



«По предварительным сведениям, 32-летний водитель тягача «Рено Премиум» не справился с управлением, и  допустил столкновение со встречным грузовиком  «Вольво». Затем с одинм  из грузовиков столкнулся автомобиль « Фольксваген Мультивен», — сообщает обстоятельства аварии УГИБДД по Липецкой области.

В ДТП пострадали водители грузовиков, оба госпитализированы в ГУЗ «Елецкая ГБ №1».

5 1868
#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Эхо

22 минуты назад
Да эти водятлы фур че на дорогах творят... Скоростной режим совсем не соблюдают... а это груженный автопоезд, а не велосипед.
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Николай

сегодня, 11:39
Как была старая трасса Дон дорогой смерти, так и осталась. А ведь раньше надеялись, что построят новую четырехполоску и будем ездить без происшествий. Дорогу построили, но денег за проезд хотят неадекватно много. И съезды уже построенные закрыли, как например, на Лебедянь.
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Правда

сегодня, 11:36
???.А других уже не найти.Перевелись.
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???

сегодня, 11:32
Зачем неумехам доверять такие машины
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Опять

сегодня, 11:29
В телефонах сидят!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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