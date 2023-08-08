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Недобросовестный подрядчик оставил Лебедянь без площадок для мусорных контейнеров

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#УФАС #ЖКХ
Недобросовестный подрядчик оставил Лебедянь без площадок для мусорных контейнеров

Липецкое УФАС на два года запретило фирме участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Лебедянского района заключила с ООО «Олимп» контракт на 1,95 миллиона рублей на выполнение работ по оборудованию и содержанию контейнерных площадок на территории райцентра. Но подрядчик так и не приступил к исполнению взятых на себя обязательств.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу об отсутствии у ООО «Олимп» законных оснований для невыполнения работ.

«Подрядчик не уведомлял заказчика о каких-либо событиях или обстоятельствах, препятствующих нормальному исполнению контракта. ООО «Олимп» заранее ознакомилось со всеми условиями, приняло участие в закупке и заключило договор. Следовательно, организация рассчитала свои силы и ресурсы и должна была выполнить весь объем работ к установленному сроку. Теперь по решению УФАС фирма в течение двух лет будет находиться в реестре недобросовестных подрядчиков и не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд», — добавляют в пресс-службе.
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#УФАС #ЖКХ

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