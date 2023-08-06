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Россиянка погибла в Грузии при сходе оползня

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Гражданка РФ погибла во время оползня, который сошел в курортном местечке Шови в высокогорном грузинском крае Рача. Об этом говорится в сообщении Секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии, передает Интерфакс.

В распространенном секцией сообщении говорится, что по поступившей в субботу информации россиянка Ксения Тричева 1991 г.р., уроженка Перми, найдена погибшей. Ее тело опознала одна из близких подруг.

Ранее в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что по телефону горячей линии в секцию обратились знакомые россиянки с просьбой оказать помощь в установлении ее местонахождения.

По последним данным МВД Грузии, на месте схода оползня обнаружены тела 16 погибших, идентифицированы семь.


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