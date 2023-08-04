вчера, 22:30
В районе Тракторного отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах Липецка, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147 по улице Московской – «РВК-Липецк» будет проводить работы по замене запорной арматуры по адресу: улица Московская, 143. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 143.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Веселый