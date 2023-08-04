В районе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах Липецка, сообщили в компании.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Тракторного – дома №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35; 35а, 35б, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, в частном секторе улиц Воронежской, Чехова, 3 Сентября. Причиной отключения станут ремонтные работы по устранению утечки на водоводе на участке по адресу: улица Чехова, 36. Подвоз воды будет организован к дому № 5 по улице 3 Сентября.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147 по улице Московской – «РВК-Липецк» будет проводить работы по замене запорной арматуры по адресу: улица Московская, 143. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 143.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



