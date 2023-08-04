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Семья погибшего пешехода третий год добивается судебного разбирательства
ДТП произошло в ноябре 2020 года на улице Костенко в Ельце, но уголовное дело уже закрывали и через облсуд возвращали на доследование.
«От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. По предварительным данным, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Полиция устанавливают все обстоятельства аварии», —рассказали тогда в пресс-службе.
Но с того момента прошло уже два с половиной года, а судебного разбирательства так и не произошло. Как рассказал адвокат жены погибшего Антон Абросимов — уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ прекращено 26 декабря 2021 года следователем ОМВД по Ельцу. Полицейский сделал вывод, что в действиях водителя состава преступления нет. Сделал он его на тех основаниях, что пешеход вышел на дорогу пьяным и это подвержено экспертизой. Водитель в свою очередь двигался в условиях ограниченной видимости. Перед аварией мужчина начал перебегать проезжую часть слева направо по отношению к едущей машине перед зеброй. При этом в документе сказано, что скорость «BMW» в момент столкновения составляла 102 километра в час, а видимость — 28 метра. Поэтому водитель не имел возможности применить экстренное торможение. В итоге следователь заключил, что по совокупности доказательств причиной ДТП стали действия пешехода.
Коллега Абросимова попытался опротестовать постановление в Елецком городском суде, но безуспешно. В постановлении судьи Вадима Авдеева сказано, что постановление о прекращении уголовного дела вынесено законно и обоснованно, а основания надлежащим образом мотивированы. Юристы с этим решением не согласились и обжаловали его в областном суде. Они ссылались на неполноту проведенного предварительного следствия и противоречия в материалах дела, которые ставят под сомнение проведенные экспертизы.
Например, на видеозаписи регистратора «BMW» видно, что незадолго до наезда, водитель встретил на пути другой автомобиль. Судя по репликам, он был недоволен его медленной ездой, поэтому после обгона сильно ускорился. А женский голос за кадром просил его не ехать так быстро. Водителя этого автомобиля нашла сторона потерпевшего. Мужчина объяснил, что выбрал такую скорость в соответствие с дорожными условиями, поэтому не хотел ехать быстрее.
В протоколах допроса водителя иномарки отмечено, что видимость на дороге составляла около 70 метров, и попавшего под колеса мужчину, он заметил за 25-30 метров. А в автотехнической экспертизе написано, что видимость составляла 28 метров. При экспертных исследованиях используются формулы, исходя из которых в условиях видимости 70 метров водитель при экстренном торможении машину может остановить за 55 метров.
Следствием не исследован вопрос о том, какая скорость движения автомобиля по мокрой дороге обеспечила бы безопасный остановочный путь в условиях видимости 70 метров. К тому же, согласно схеме расстановки знаков, на участке дороги, где произошло ДТП, действовало ограничение скорости до 40 километров в час. Но этому обстоятельству следствие оценки не дало. Не были зафиксированы и следы торможения, а объезд препятствия справа является нарушением пункта 10.1 ПДД — непринятие мер к торможению. В то же время эксперты, к которым обращалась потерпевшая, пришли к выводу, что при скорости автомобиля «BMW» у пешехода не было времени, чтобы покинуть опасную зону.
Есть и противоречия в двух экспертизах: в судмедэкспертизе сказано, что пешеход в момент наезда был обращен к машине передне-боковой поверхностью тела, а по автотехнической экспертизе удар пришелся в правую сторону.
- При ДТП такого плана должна изыматься одежда. На ней ищутся следы лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы определить механизм наезда — какой частью и в какое место на теле потерпевшего пришелся удар. А изъяли только шапку и обувь, где следы краски не нашли. Но на видеозаписи видно, что основной удар пришелся в область бедра. При чем здесь шапка? Экспертиза надлежащим образом не проведена, а она могла устранить это противоречие, - отметил адвокат и бывший следователь по особо важным делам областного СУСКа Антон Абросимов.
По его словам, в ходе расследования, проведен следственный эксперимент, на основании которого сделана экспертиза. В ее выводах сказано, что при перечисленных условиях просматривается виновность водителя.
- Руководитель следственного отдела после этого отменил результат следственного эксперимента, и соответственно все доказательства, полученные на его основе были отменены, в том числе экспертиза. В материалах дела даже отсутствуют данные о состоянии водителя в момент ДТП, хотя направление в уголовном деле есть. Поэтому вопросов к ходу предварительного следствия очень много, - констатировал адвокат.
Кстати, апелляция в областном суде встала на сторону потерпевшей и назначила повторное рассмотрение жалобы на прекращение дела в Елецком городском суде. Уже при рассмотрении жалобы судья Елецкого суда Александр Дмитриев в своем постановлении обратил внимание, что в ходе осмотра места ДТП 29 ноября 2020 года полученные некоторые сведения не соответствуют фактическим обстоятельствам, не установлено место положения пешехода, и какой путь он прошел к моменту наезда и многое другое. В итоге постановление следователе суд признал незаконным и необоснованным, а начальника следственного отдела ОМВД России по Ельцу обязал устранить допущенные нарушения.
- Мы хотим добиться выполнения того необходимого минимум, который должен сделать следователь. И если в Ельце не могут этого сделать, пусть отдадут в Липецк для проведение объективного расследования. Потерпевшая даже не хочет заявлять гражданский иск. Единственное, на что она рассчитывает — на справедливое правосудие до того момента, пока не выйдут сроки привлечения к уголовной ответственности по указанной статье, - отметил адвокат Антон Абросимов.
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