В Липецкой области обнаружили десять поддельных пятитысячных купюр

В апреле-июне эксперты также выявили 3 двухтысячных и 5 тысячерублевых поддельных банкнот.

Во втором квартале квартале этого года в Липецкой области выявлено 18 банкнот Банка России с признаками подделки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок снизилось больше чем в половину — на 56%.



Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, в апреле-июне эксперты вывели из обращения 10 поддельных пятитысячных банкнот, 3 двухтысячных и 5 тысячерублевых.



Защитные признаки купюр можно изучить на сайте Банка России в разделе «Банкноты» или в бесплатным мобильным приложении «Банкноты Банка России».