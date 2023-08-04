Экономика

57 минут назад

В Липецкой области обнаружили десять поддельных пятитысячных купюр

248
#фальшивомонетчики
В Липецкой области обнаружили десять поддельных пятитысячных купюр

В апреле-июне эксперты также выявили 3 двухтысячных и 5 тысячерублевых поддельных банкнот.

Во втором квартале квартале этого года в Липецкой области выявлено 18 банкнот Банка России с признаками подделки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок снизилось больше чем в половину — на 56%.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, в апреле-июне эксперты вывели из обращения 10 поддельных пятитысячных банкнот, 3 двухтысячных и 5 тысячерублевых.

Защитные признаки купюр можно изучить на сайте Банка России в разделе «Банкноты» или в бесплатным мобильным приложении «Банкноты Банка России».
248
#фальшивомонетчики

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