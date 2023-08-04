Сегодня в Липецке: на пороге большой жары, перекрытие улицы Советской и спрос на подержанные авто

Рассказываем всё самое главное про первую пятницу августа.

На пороге великой жары?

Июнь и июль не побаловали липчан настоящей летней погодой, но август обещает с лихвой компенсировать жару. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Липецке станет, как в тропиках. И первые предпосылки к этому дадут знать о себе сегодня: столбик поднимется высоко и перешагнёт тридцатиградусный рубеж – 29-31 градус. При этом обойдётся без осадков.







Отключения холодной воды

Временные неудобства сегодня испытают не так много липчан. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах 60 лет СССР, 8 и на Сиреневом проезде, 5. В это же время будет прекращена подача воды и жителям частного сектора улиц Большие ключи, Трудовой.







Плановых отключений электричества сегодня не предвидится.



Отключения горячей воды

Ремонтными работами сегодня намерена заниматься и компания «Квадра». В связи с этим будет перекрыто горячее водоснабжение на улицах Неделина, 30; Первомайской, 58, 80, 119; 68, 69, 71, 73Советской, а также на площади Победы, 1,3.













Пробки

Ближе к 7 часам утра на электронных картах города уже было видимо-невидимо участков, помеченных жёлтым цветом и два красных – на Елецком шоссе и улице Терешковой. Пятница всё-таки – самый сложный день для дорожного движения. Если вы не хотите сегодня повсюду опаздывать, перед выездом изучайте «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Тогда будет шанс объехать основные заторы.





Улицу Советскую перекроют Трудностей дорожному движению добавит перекрытие улицы Советской. Сегодня будут чинить трубопровод на пересечении Советской и Крайней, из-за чего будет ограничено движение. В районе общественного транспорта «Площадь Победы» будут перекрыты две полосы по Советской в сторону кольцевой, а также единственная полоса вниз, по которой ездит общественный транспорт. Для движения вверх оставят только одну выделенную полосу, но проехать по ней смогут только автобусы и маршрутки.



Автовладельцев же просят выбирать альтернативные пути проезда по улицам 8 марта и Неделина. Неудобства продлятся до окончания ремонтных работ. Автовладельцев же просят выбирать альтернативные пути проезда по улицам 8 марта и Неделина. Неудобства продлятся до окончания ремонтных работ.





Пикник прямо в сердце города! (12+)

Давно хотели выбраться на природу, но нет такой возможности? Сегодня у вас появился уникальный шанс почувствовать себя настоящими дворянами, выбравшимися на отдых. Липецкий историко-культурный музей организует мероприятие «Пикник под Дубом» в Нижнем парке возле путевого дворца Петра I.

Начнётся пикник в стиле XIX столетия в 17:00. Здесь можно будет покачаться на качелях под дубом, принять участие в чаепитии по-дворянски с дровяным самоваром, принять участие в викторине по культуре русских чаепитий, а также в настольных и подвижных играх. Организаторы проведут мастер-класс по плетению венков из летних трав. А главной «изюминкой» мероприятия станет обучение игре в крокет.

Будет работать и фотозона.

В преддверие выходных В пятницу в Липецке уже начинаются мероприятия под открытым небом, которые затем будут проходить все выходные. В 17:00 детский парк «Сказка» приглашает юных липчан и их родителей на семейную анимационную программу «В гостях у «Сказки» (0+). Игры, конкурсы, ростовые куклы, увлекательные эстафеты не оставят равнодушными никого. В 17:00 в Нижнем парке стартует любимой проект липчан «Играй, гармонь!» (6+). Любители популярного инструмента могут послушать музыку, а желающие – сами удивить земляков своим мастерством, исполнить любимые песни и частушки.



В 18:30 в Быхановом саду начнётся очередная «Карусель эмоций» (6+) для взрослых и детей. Подвижные игры под руководством аниматоров, конкурсы и море позитива ждут всех гостей. Ситуация на вторичном рынке машин Продажи авто возрастом старше 3-х лет в Липецке с начала года выросли на 30 процентов, утверждают в «Авито». По данным сервиса, самым популярным автомобилем на вторичном рынке в 2023 году стала ВАЗ (LADA) Granta, на долю которой пришлось 11 % продаж на вторичном рынке. Наверное, свою роль сыграла и невысокая стоимость: это единственный автомобиль на вторичке, цена которого не дотягивает до миллиона рублей, в среднем – 775 тысяч.



На втором месте ВАЗ (LADA) Vesta – 7,7 % покупок, средняя цена – 1 миллион 190 тысяч; на третьем - Hyundai Solaris, на долю которого пришлось 3,3% сделок при средней цене 1,5 миллиона рублей. Далее идут ВАЗ (LADA) Largus и Toyota Camry - них по 3%, но существенно разнится цена: чудо отечественного автопрома продают в среднем за 1 миллион 139 тысяч рублей, а «японца» - за 3 миллиона. Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Столько событий она успела в себя вместить! А сколько их ещё ждёт нас в дальнейшем? Следить за новостями, которые разворачиваются дальше собственного носа, просто необходимо. Липчанам делать это просто: нужно лишь чаще заходить на GOROD48 и пролистывать ленту. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Мы работаем 24/7. Ждём вас на сайте снова и снова!



