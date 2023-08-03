В России

19 минут назад

Объем нелегального российского ПО увеличился вдвое

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Объем нелегального российского программного обеспечения вырос более чем в два раза по сравнению с 2022 годом, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности и ПО.

«Рост объемов российского нелицензионного ПО по сравнению с прошлым годом составил около 230%. Это связано с тем, что пираты переключились на российские продукты», — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Наиболее востребованный отечественный софт — это ОС, офисные пакеты, системы. 

На одном из популярных торрент-трекеров количество скачиваний российской пиратской версии операционной системы Astra Linux составило 1514 раз, а Windows 11 за аналогичный период — менее 300, выяснил корреспондент «Известий». 

Увеличение объемов пиратского ПО есть, и оно значительное, это связано в первую очередь с уходом крупных западных компаний, рассказал президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин.

«Если раньше для многих граждан было нормой покупать софт, то в ситуации, когда происходит массовый слом в сознании по отношению к западным производителям, это в том числе разрушает моральный императив на покупку в отношении лицензионного софта в целом», — отметил он.

Из-за того, что доля пиратов растет, отечественные компании недополучают прибыль, которая могла бы пойти на разработку новых программных решений, сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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