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В Липецкой области 1521 ребенок и 1833 взрослых пострадали от клещей
По состоянию на 3 августа по поводу присасывания клещей в медучреждения обратились 3 354 человека. Среди пострадавших 1521 ребенок.
В 18,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,7% — в садоводческих товариществах, в 66,2% случаев – на придомовой территории и приусадебных участках.
Санитарные врачи призывают не забывать об индивидуальной защите:
— Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования, — напоминают медики.
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01.08.2023 09:25Здоровье
КОМДИВ
Житель Липецка