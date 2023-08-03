В Липецкой области 1521 ребенок и 1833 взрослых пострадали от клещей

По состоянию на 3 августа по поводу присасывания клещей в медучреждения обратились 3 354 человека. Среди пострадавших 1521 ребенок.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, в лабораториях исследовали 2 856 клещей, 407 из них оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 160 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и семь – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует.



В 18,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,7% — в садоводческих товариществах, в 66,2% случаев – на придомовой территории и приусадебных участках.



Санитарные врачи призывают не забывать об индивидуальной защите:



— Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования, — напоминают медики.



