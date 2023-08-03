Происшествия

сегодня, 09:59

21-летнего липчанина сбил «ВАЗ» и его отбросило на «ГАЗель»

931
#авария #ДТП
1
21-летнего липчанина сбил «ВАЗ» и его отбросило на «ГАЗель»

За сутки на дорогах области пострадали пять человек.

Утром 2 августа в Липецке на Лебедянском шоссе 31-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил 21-летнего парня. От удара юношу отбросило на «ГАЗель». Как сообщает УГИБДД, парень госпитализирован в городскую больницу №3.

Днем на улице Минской столкнулись «Рено - Дастер» и «Лада - Приора», которыми управляли 65-ти и 68-летние водители. В аварии пострадал водитель «Лады - Приоры», он доставлен в БСМП №1.

Еще одна авария в Липецке произошла на улице Катукова: столкнулись «Лада - Приора», под управлением  26-летнего водителя, и  «Мерседес», которым управляла 25-летняя женщина. Оба водителя госпитализированы.

В Елецком районе трассе «Дон» 31-летний водитель «Киа-Спортедж», не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в барьерное ограждение. В ДТП пострадала 28-летняя пассажирка автомобиля, после оказания помощи отпущена.

DTP_ELECKIY(2).jpg

Фото УГИБДД по Липецкой области
931
#авария #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Сбившего дорожное ограждение водителя нашли — теперь его ждёт суд
#ДТП
4
Сбившего дорожное ограждение водителя нашли — теперь его ждёт суд

сегодня, 08:38

Происшествия
У ельчанина конфисковали «Форд Фьюжн» за пьяную езду
#ПДД #пьяная езда
5
У ельчанина конфисковали «Форд Фьюжн» за пьяную езду

вчера, 16:36

Происшествия
73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей
#мошенничество
13
73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей

вчера, 15:13

Происшествия
Ссора из-за ремонта закончилась избиением кастрюлей, галошей и зарядкой от телефона
#конфликт #побои
13
Ссора из-за ремонта закончилась избиением кастрюлей, галошей и зарядкой от телефона

вчера, 15:07

Происшествия
18-летний парень попался на краже 14 шоколадок
#кража
20
18-летний парень попался на краже 14 шоколадок

вчера, 13:42

Происшествия
Укравшего у продавщицы буфета телефон мужчину вычислили по записи с камеры наблюдения
#кража
3
Укравшего у продавщицы буфета телефон мужчину вычислили по записи с камеры наблюдения

вчера, 12:56

Происшествия