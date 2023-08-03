21-летнего липчанина сбил «ВАЗ» и его отбросило на «ГАЗель»

За сутки на дорогах области пострадали пять человек.





Утром 2 августа в Липецке на Лебедянском шоссе 31-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил 21-летнего парня. От удара юношу отбросило на «ГАЗель». Как сообщает УГИБДД, парень госпитализирован в городскую больницу №3.Днем на улице Минской столкнулись «Рено - Дастер» и «Лада - Приора», которыми управляли 65-ти и 68-летние водители. В аварии пострадал водитель «Лады - Приоры», он доставлен в БСМП №1.Еще одна авария в Липецке произошла на улице Катукова: столкнулись «Лада - Приора», под управлением 26-летнего водителя, и «Мерседес», которым управляла 25-летняя женщина. Оба водителя госпитализированы.В Елецком районе трассе «Дон» 31-летний водитель «Киа-Спортедж», не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в барьерное ограждение. В ДТП пострадала 28-летняя пассажирка автомобиля, после оказания помощи отпущена.