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У ельчанина конфисковали «Форд Фьюжн» за пьяную езду

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#ПДД #пьяная езда
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У ельчанина конфисковали «Форд Фьюжн» за пьяную езду

Мужчину также лишили водительских прав на четыре года.

43-летний житель Ельца осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Елецкий городской суд приговорил его к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, лишил водительских прав на четыре года, а его автомобиль «Форд Фьюжн» конфисковал в пользу государства.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в первый раз пьяным за рулем ельчанин попался три года назад. Тогда суд лишил его прав  на 2,5 года и назначил 240 часов обязательных работ. Но наказание его не исправило, 2 апреля это года года мужчину за рулем «Форд Фьюжн» задержал наряд  ДПС. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.


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#ПДД #пьяная езда
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