Происшествия

37 минут назад

Укравшего у продавщицы буфета телефон мужчину вычислили по записи с камеры наблюдения

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#кража
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Укравшего у продавщицы буфета телефон мужчину вычислили по записи с камеры наблюдения

Телефон обвиняемый тут же продал мужчине, который занимается скупкой подержанной техники.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по обвинению 35-летнего мужчины в краже телефона. Чуть больше месяца назад – 30 июня мужчина зашёл в буфет «Отдых» в помещении хостела на проспекте Мира, чтобы купить себе минеральной воды. Но в результате покупкой дело не ограничилось. По версии следствия, когда продавщица на несколько минут отличилась из буфета в помещение кухни, мужчина взял со стола кассовой зоны её сотовый телефон марки «Самсунг А20С», после чего положил его в карман своих спортивных брюк и ушёл. Телефон обвиняемый тут же на проспекте Мира продал мужчине, который занимается скупкой подержанной техники. Причём продал он его всего за 1200 рублей, а деньги сразу потратил.

При этом хозяйке телефона был причинён ущерб в 4100 рублей – во столько товароведческой экспертизой была оценена стоимость телефона, купленного в 2020 году за 13 000 рублей.

Кража попала на запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении буфета. На записи отчётливо видно, как мужчина в очках, одетый в черные спортивные брюки и красную спортивную куртку заходит в буфет и присваивает стоявший на зарядке чужой телефон.

Спустя 10 дней после кражи – 10 июля обвиняемый пришел в УМВД России по Липецку и написал явку с повинной.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 158 УК РФ — кража. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.  
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#кража
3

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